أخبار عاجلة

أمين الطائف: قرار إشعار أصحاب المنشآت بالمخالفات وتصحيحها يدعم الاستثمار -
البدء في الفحص "الذهني وعلاج الاضطرابات النفسية" قبل الزواج بـ"نفسية الطائف" -
خبير تربوي يكشف عن أبرز الحلول لتطوير منظومة التعليم -
نائب: طرح العاصمة الإدارية بالبورصة سيحقق انتعاشة لسوق المال -
إيران: أوقفنا العمل في 3 من قنصلياتنا في أفغانستان قبل أيام عدة ولم نعلن ذلك -
السعودية تسجل 609 حالات إصابة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية -
أشرف غني.. الرئيس الأفغاني الهارب بعد فشله في صنع السلام مع طالبان -
ماكرون يدعو مجلس الأمن الفرنسي لبحث آخر التطورات في أفغانستان -
رئيس وزراء بريطانيا : لا نريد أن يعترف أحد بشكل منفرد بحكم حركة طالبان -
لبنان.. عون يدعو البرلمان لمناقشة الأوضاع الاقتصادية بعد رفع الدعم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. المصرى اليوم

الكاثوليكي للسينما يكرم صناع «خلي بالك من زيزي» الجمعة

Print
الكاثوليكي للسينما يكرم صناع «خلي بالك من زيزي» الجمعة الكاثوليكي للسينما يكرم صناع «خلي بالك من زيزي» الجمعة

لاقتراحات اماكن الخروج

اختارت اللجنة العُليا بالمركز الكاثوليكي المصري للسينما برئاسة الأب بطرس دانيال وعضوية مجدي سامي وميشيل ماهر مسلسل «خلي بالك من زيزي» لإقامة ندوة خاصة له يوم الجمعة المقبل في السابعة مساءً بقاعة النيل، وسيتم تكريم أبطال وصُناع المسلسل خلال الندوة وكذلك إهداء درع المركز لهذا المسلسل.
وقال الأب بطرس دانيال رئيس المركز الكاثوليكي المصري للسينما إن هذه الندوة تأتي- والتي تُعتبر الثانية هذا العام والرابعة على مستوى ندوات الأعمال الدرامية- لما لهذا المسلسل من أبعاد إنسانية، حيث تناول مرضاً نفسياً لا ينتبه له الكثير وهو ADHD أو (اضطراب نقص الانتباه مع فرط النشاط)، وتغيير الصورة النمطية للمريض النفسي والتي انتشرت عبر أعمال فنية سابقة على مدار سنوات طويلة، إذ قدّمه بشكل أقرب إلى الواقعية، كما لفت إلى التعامل الجيد مع المرض النفسي وإبراز فكرة تغيير الشخص، كما وجه الدعوة إلى تقبّل الشخص غير المثالي والواقعي الذي يعاني من مشكلات ويحاول حلّها.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
خبير تربوي يكشف عن أبرز الحلول لتطوير منظومة التعليم

خبير تربوي يكشف عن أبرز الحلول لتطوير منظومة التعليم

نائب: طرح العاصمة الإدارية بالبورصة سيحقق انتعاشة لسوق المال

نائب: طرح العاصمة الإدارية بالبورصة سيحقق انتعاشة لسوق المال

النيابة في «التخابر مع حماس»: محمود عزت أتى بأخبث الأفعال وخان مصر شعبا ووطنا

النيابة في «التخابر مع حماس»: محمود عزت أتى بأخبث الأفعال وخان مصر شعبا ووطنا

«أوهمهم بقدرته على رفع درجاتهم».. ضبط متهم حاول النصب على طلاب ثانوية بالشرقية

«أوهمهم بقدرته على رفع درجاتهم».. ضبط متهم حاول النصب على طلاب ثانوية بالشرقية