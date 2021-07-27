الكاثوليكي للسينما يكرم صناع «خلي بالك من زيزي» الجمعة

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اختارت اللجنة العُليا بالمركز الكاثوليكي المصري للسينما برئاسة الأب بطرس دانيال وعضوية مجدي سامي وميشيل ماهر مسلسل «خلي بالك من زيزي» لإقامة ندوة خاصة له يوم الجمعة المقبل في السابعة مساءً بقاعة النيل، وسيتم تكريم أبطال وصُناع المسلسل خلال الندوة وكذلك إهداء درع المركز لهذا المسلسل.

وقال الأب بطرس دانيال رئيس المركز الكاثوليكي المصري للسينما إن هذه الندوة تأتي- والتي تُعتبر الثانية هذا العام والرابعة على مستوى ندوات الأعمال الدرامية- لما لهذا المسلسل من أبعاد إنسانية، حيث تناول مرضاً نفسياً لا ينتبه له الكثير وهو ADHD أو (اضطراب نقص الانتباه مع فرط النشاط)، وتغيير الصورة النمطية للمريض النفسي والتي انتشرت عبر أعمال فنية سابقة على مدار سنوات طويلة، إذ قدّمه بشكل أقرب إلى الواقعية، كما لفت إلى التعامل الجيد مع المرض النفسي وإبراز فكرة تغيير الشخص، كما وجه الدعوة إلى تقبّل الشخص غير المثالي والواقعي الذي يعاني من مشكلات ويحاول حلّها.