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لاعب التنس محمد صفوت يواصل تدريباته في طوكيو رغم الخروج

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لاعب التنس محمد صفوت يواصل تدريباته في طوكيو رغم الخروج لاعب التنس محمد صفوت يواصل تدريباته في طوكيو رغم الخروج

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حرص محمد صفوت لاعب منتخب التنس على خوض تدريباته اليومية في اليابان بعد الخروج من منافسات دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 وذلك لحين العودة لمصر وفقا لمواعيد حجز الطيران حيث محدد له المغادرة غدا الأربعاء.
ويؤدي محمد صفوت تدريباته مع أبطال العالم حيث أدى اليوم مرانا صباحيا ويؤدي مرانا آخر مساء اليوم للحفاظ على اللياقة البدنية والفنية استعدادا للارتباطات القادمة.
وخلال أداء محمد صفوت للتدريبات التقى مع نجم التنس الصربي نوفاك دجوكوفيتش الذي يشارك في نهائيات دورة الألعاب الأولمبية.

المصرى اليوم

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