حفل تكريم لثنائي البرونزية في طوكيو

★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

قامت البعثة المصرية بدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 برئاسة المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية بتكريم الثنائي هدايا ملاك وسيف عيسى لاعبي منتخب التايكوندو في مقر إقامة البعثة بالقرية الأولمبية بطوكيو بعد نجاحهما في تحقيق الميدالية البرونزية في منافسات التايكوندو.

وحرص مسؤولو البعثة المصرية على تكريم الجهاز الفني كابتن أسامة السيد وكابتن محمد مجدي والمدير الفني المكسيكي أوسكار للمنتخب.

وتم التكريم في حضور الأستاذ عمرو سليم عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية ورئيس اتحاد التايكوندو والكابتن إيهاب جابر عضو مجلس إدارة اتحاد التايكوندو ورئيس اللجنة الفنية بالاتحاد.