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البيت الفني يستعد لتقديم مسرحية «زقاق المدق»

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البيت الفني يستعد لتقديم مسرحية «زقاق المدق» البيت الفني يستعد لتقديم مسرحية «زقاق المدق»

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يستعد البيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية، لتقديم مسرحية «زقاق المدق»، عن رواية الكاتب الكبير نجيب محفوظ، ورؤية درامية وأشعارمحمد الصواف وإخراج واستعراضات عادل عبده.

ومسرحية «زقاق المدق» بطولة دنيا عبدالعزيز، محسن محيى الدين، امل رزق، نهال عنبر، ضياء عبدالخالق، بهاء ثروت والممثل الشاب عبدالرحمن عزت.

وتقدم المسرحية برؤية عصرية، حيث تتناول العلاقات الانسانية المتشابكة والصراع بين الطموح والرضا والعاطفة والعقل والكرامة والحب في اطار كوميدى غنائى استعراضى مع الاستعانة بكل التقنيات الحديثة واساليب الابهار العالمية. ويقدم العرض خلال النصف الثانى من شهر اغسطس على مسرح محمد عبدالوهاب بالاسكندرية.

المصرى اليوم

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