أحمد سامى يحذر لاعبى سموحه من انتفاضة بيراميدز فى الكأس

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يعكف أحمد سامى المدير الفنى لفريق الكرة بنادى سموحة، على دراسة، فريق بيرايمدز فنيا، استعدادا للمباراة المرتقبة بين الفريقين، فى بطولة كأس مصر، والتى ستقام يوم 4 أغسطس المقبل.

ويرغب سامى فى معرفة نقاط القوة والضعف لدى بيراميدز،و طلب من جهازه المعاون تقديم تقرير شامل عن المنافس يتضمن أبرز لاعبيه وأبرز الغيابات المنتظرة فى المباراة القادمة، وذلك لوضع يده على التفاصيل الخاصة بالمنافس قبل وضع خطة المباراة.

وحرص مدرب سموحة على توجيه عدة نصائح إلى لاعبيه خلال التدريبات الماضية قبل مواجهة بيراميدز وطالبهم بالحذر من انتفاضة المنافس خصوصا فى ظل النتائج رغبة الفريق فى حصد لقب الكأس وتعويض اخفاق الكونفدرالية اضافة إلى تغير طرق اللعب والأداء مع اليونانى تاكيس جونياس المدير الفنى للمنافس.

ويواصل الفريق تدريباته اليومية على ملعب النادى فى تمام الخامسة مساءا وذلك استعداد لمواجهة بيراميدز فى كأس مصر.

وحرص أحمد سامى المدير الفني على تخصيص جانب كبير من المران للتركيز على الجوانب الخططية الملائمة لملاقاة فريق بيراميدز مع تكثيف التركيز على عدد من النقاط وفي مقدمتها سرعة التحول من الدفاع للهجوم والعكس.

وطالب مدرب سموحه لاعبيه بتكثيف الرقابة على مفاتيح اللعب وكذلك الانتشار الطولي والعرضي في الملعب ، فيما خاض حراس المرمى مرانًا تخصصيًا شاقًا تحت اشراف أحمد ناجى والذي ركز خلال مرانه على زيادة سرعة رد فعل الحراس وكيفية التعامل مع الكرات الثابتة والعرضية.

على جانب آخر طلب المدير الفنى لسموحه من لاعبى فريقه عدم الإنشغال بالعروض التى وصلتهم خصوصا وأن الموسم مازال مستمراً وطالبهم بغلق الباب امام وكلاء اللاعبين فى الوقت الحالى من أجل تحقيق نتيجة طيبة تسعد جماهير الأسكندرية ومسؤلى النادى هذا الموسم.