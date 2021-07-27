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تغريم سما المصري 100 ألف جنيه فى سب وقذف

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تغريم سما المصري 100 ألف جنيه فى سب وقذف مرتضى منصور تغريم سما المصري 100 ألف جنيه فى سب وقذف

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أصدرت محكمة القاهرة الاقتصادية، حكمها في قضيتين سب وقذف مقامتين من ، رئيس نادى السابق، ضد سامية أحمد عطية عبدالرحمن، والشهيرة بـ«سما المصري»، وقضت بتغريمها مبلغ 50 ألف جنية في كل قضية مع إيقاف تنفيذ العقوبة مع ترحيلها إلى محبسها بسجن القناطر.

يذكر أن المحكمة الاقتصادية رفضت استشكال «سما المصري» على الحكم الصادر بحبسها عاما وتغريمها 100 ألف جنيه، في اتهامها بـ«خدش الحياء العام والفسق والفجور».

كانت النيابة أحالت «المصري» إلى المحكمة الاقتصادية في القضية 979 لسنة 12 قضائية جرائم اقتصادية لاتهامها بنشر صور ومقاطع مرئية مُصورة لها خادشة للحياء العام عبر حساباتٍ خاصة بها بمواقع إلكترونية للتواصل الاجتماعي.

يذكر أن المحكمة الاقتصادية في 27 يونيو الماضى عاقبت «المصرى» بالسجن 3 سنوات وغرمتها 300 ألف جنيه في اتهامها بـ«خدش الحياء العام» في قضية أخرى.

المصرى اليوم

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