من هو سيف عيسي صاحب برونزية التايكوندو والحاصل علي وسام الجمهورية ٤ مرات ؟

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غمرت مصر أمس فرحة عارمة فور فوز لاعب التايكوندو/ سيف عيسى - بميدالية برونزية في أولمبياد طوكيو 2020. ففي مباراة شرسة جمعت بين اللاعب المصري واللاعب النرويجي، فاز عيسى بعدد 12 نقطة مقابل 4 لخصمه ونجح في لفت أنظار العالم أجمع لمهاراته المبهرة التي كللت بنيل ثاني ميدالية أولمبية لمصر في لعبة التايكوندو بعد النجاح الذي حققته اللاعبة المصرية هداية ملاك.

ولد عيسى عام 1998، ليشق طريقه نحو العالمية بعد حصوله علي وسام الجمهورية ٤ مرات من السيد رئيس الجمهورية تكريماً لحرفيته المشهودة وفوزه بـ51 بطولة وحصوله على ميدالية برونزية بدورة الألعاب الأولمبية للشباب والمنعقدة بمدينة نانجينج بالصين عام 2014 فضلاً عن منافساته الضارية في التصفيات الإفريقية للتايكوندو المؤهلة للأولمبياد والمنعقدة بمدينة الرباط بالمغرب عام 2020 واشتراكه بالعديد من المسابقات المفتوحة بهولندا والفجيرة والمغرب وأستراليا ومصر.

وبتوافر الموهبة والحرفية الخارقة، لم يفتقد عيسى في مسيرته الرياضية نحو أولمبياد طوكيو 2020 سوا الدعم اللازم لتحقيق حلمه، حينها سارعت أليانز بمصر باحتضان موهبته الفذة ورعايته بل وتنصيبه سفيراً لمبادراتها الرياضية والمجتمعية.

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