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حمدي النقاز يكشف حقيقة انتقاله لبيراميدز

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حمدي النقاز يكشف حقيقة انتقاله لبيراميدز حمدي النقاز يكشف حقيقة انتقاله لبيراميدز

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كشف التونسي حمدي النقاز، الظهير الأيمن للفريق الكروي الأول بنادي الترجي التونسي، حقيقة مفاوضاته مع بيراميدز للانتقال اليه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال النقاز في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»: «لا يوجد مفاوضات رسمية أو شفهية مع مسؤولي بيراميدز، والأوضاع مستقرة حتى الآن داخل الترجي، وأرغب في الاستمرار مع الفريق».

وكانت تقارير تونسية قد كشفت دخول نادى بيراميدز في مفاوضات مع التونسى حمدى النقاز الظهير الأيمن للترجى التونسى والزمالك السابق، وذلك من أجل الانضمام إلى الفريق الموسم المقبل عبر الانتقالات الصيفية القادمة.

كما قالت التقارير التونسية اقتراب النقاز من الرحيل عن صفوف فريق الترجى التونسى بنهاية الموسم الحالى.

المصرى اليوم

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