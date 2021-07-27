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أمانة الشرقية تضبط 57 مخالفة للإجراءات الاحترازية

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أمانة الشرقية تضبط 57 مخالفة للإجراءات الاحترازية أمانة الشرقية تضبط 57 مخالفة للإجراءات الاحترازية
نفذت 1400 جولة رقابية في الأسواق والمراكز التجارية

أمانة الشرقية تضبط 57 مخالفة للإجراءات الاحترازية

نفذت أمانة المنطقة الشرقية أمس 1486 جولة رقابية، على الأسواق والمراكز التجارية وأسواق النفع العام أسفرت عن إغلاق ثلاث منشآت مخالفة وضبط 64 طن طماطم غير صالحة للاستهلاك في سوق الخضار والفواكه المركزي بالدمام، وضبط 57 مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية المرتبطة بفيروس كورونا المستجد وتطبيق توكلنا.

وأكدت الأمانة استمرار وتكثيف الجولات الرقابية للتثبّت من تطبيق كافة المنشآت للتدابير الصحية والإجراءات الاحترازية والتقيد بالأنظمة الوقائية وتطبيق الاشتراطات البلدية، ورفع المستوى التوعوي لجميع المنشآت بالمنطقة، وتفعيل مبادرة "ممتثل" بكافة مدن ومحافظات المنطقة.

وأشارت إلى أن مركز البلاغات 940 تلقى 20 بلاغاً حول المنشآت المخالفة للإجراءات الاحترازية المرتبطة بفيروس كورونا، داعية إلى ضرورة تكاتف المواطنين والمقيمين مع الجهود المبذولة، والإبلاغ عن أي مخالفات للإجراءات الاحترازية والوقائية عبر التواصل مع مركز البلاغات لمعالجتها.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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