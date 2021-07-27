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لبنان.. عون يدعو البرلمان لمناقشة الأوضاع الاقتصادية بعد رفع الدعم
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الأحد 15 أغسطس 2021 06:43 مساءً
الكويت تدين وتستنكر محاولات استهداف ميليشيا الحوثي مدينة نجران بصاروخ بالستي
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الأحد 15 أغسطس 2021 06:41 مساءً
الأول من نوعه .. " كاوست" و"سباير" تتعاونان لإطلاق قمر اصطناعي بحثي
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الأحد 15 أغسطس 2021 06:41 مساءً
على مدى 10 أيام.. انطلاق الأعمال البحثية بالجامعة السعودية الإلكترونية
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الأحد 15 أغسطس 2021 06:41 مساءً
بالعطلة الأسبوعية.. "تخصصي الطائف" يجري 21 عملية جراحية
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الأحد 15 أغسطس 2021 06:41 مساءً
عروض البيت الفني للمسرح ترفع شعار «يهمني الإنسان» (صور)
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الأحد 15 أغسطس 2021 06:35 مساءً
تعيين وكيلين لكلية علوم بنها
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الأحد 15 أغسطس 2021 06:34 مساءً
محافظ الغربية يترأس الاجتماع الدوري لـ«حياة كريمة» مع الشركات والجهات المنفذة
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الأحد 15 أغسطس 2021 06:34 مساءً
تحرير 5 محاضر تموينية لمخابز مدعمة بالزينية شمال الأقصر
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الأحد 15 أغسطس 2021 06:33 مساءً
ورشة تدريبية في التسويق الإلكتروني بقصور الثقافة
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الأحد 15 أغسطس 2021 06:33 مساءً
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فيديو اليوم السابع
لحظة إنقاذ سيدة حية بعد سبع ساعات تحت أنقاض عقار الوراق المنهار !
فيديو
فيديو اليوم السابع
الثلاثاء 27 يوليو 2021 03:25 مساءً
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