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عروض البيت الفني للمسرح ترفع شعار «يهمني الإنسان» (صور)
-
الأحد 15 أغسطس 2021 06:35 مساءً
تعيين وكيلين لكلية علوم بنها
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الأحد 15 أغسطس 2021 06:34 مساءً
محافظ الغربية يترأس الاجتماع الدوري لـ«حياة كريمة» مع الشركات والجهات المنفذة
-
الأحد 15 أغسطس 2021 06:34 مساءً
تحرير 5 محاضر تموينية لمخابز مدعمة بالزينية شمال الأقصر
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الأحد 15 أغسطس 2021 06:33 مساءً
ورشة تدريبية في التسويق الإلكتروني بقصور الثقافة
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الأحد 15 أغسطس 2021 06:33 مساءً
«ثقافة السويس» تطلق مشروع «كتاب القرى» بقرية الشلوفة
-
الأحد 15 أغسطس 2021 06:33 مساءً
رئيس جامعة المنوفية يعتمد نتيجة «تراكمى الحقوق» دور مايو 2021
-
الأحد 15 أغسطس 2021 06:33 مساءً
اليمن يسجل 20 إصابة جديدة بكورونا وحالتي وفاة
-
الأحد 15 أغسطس 2021 06:33 مساءً
فرنسا تنقل سفارتها في أفغانستان قرب مطار كابول استعداد لعمليات إجلاء
-
الأحد 15 أغسطس 2021 06:33 مساءً
السفارة الأمريكية: الوضع الأمني في كابول يتغير بسرعة بما في ذلك عند المطار
-
الأحد 15 أغسطس 2021 06:33 مساءً
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مشهد مرعب.. عمارة ضخمة جديدة تميل فى الإسكندرية !
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فيديو اليوم السابع
الثلاثاء 27 يوليو 2021 03:25 مساءً
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