لقطات مذهلة من مناورات الجيش الصيني تظهر عملية إنزال بمشاركة الدبابات وإطلاق نار كثيف

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50% حسمت الأمر .. 10 فنانين حصلوا علي الثانوية العامة بعد معاناه من النتيجة والرسوب
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الثلاثاء 17 أغسطس 2021 10:49 مساءً
ارتفاع عدد قتلى زلزال هايتي إلى قرابة 2000
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الثلاثاء 17 أغسطس 2021 10:48 مساءً
ميركل تبدي انفتاحها على استقبال «منظّم» للاجئين الأفغان
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الثلاثاء 17 أغسطس 2021 10:48 مساءً
محافظ قنا يلتقي المسافرين بمركز لقاح كرونا ويعد بزيادة الأطقم الطبية
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الثلاثاء 17 أغسطس 2021 10:48 مساءً
حمادة أنور: التسرع وراء تراجع مستوى الزمالك أمام دجلة
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الثلاثاء 17 أغسطس 2021 10:48 مساءً
موعد مباراة الزمالك القادمة ضد سيراميكا كليوباترا في الدوري المصري 2021
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الثلاثاء 17 أغسطس 2021 10:48 مساءً
أمريكا: العثور على أشلاء بشرية في تجويف عجلات طائرة عسكرية أقلعت من كابول
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الثلاثاء 17 أغسطس 2021 10:48 مساءً
موعد مباراة الأهلى القادمة ضد المصري البورسعيدي في الدوري المصري الممتاز 2021
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الثلاثاء 17 أغسطس 2021 10:48 مساءً
"الزهراني": عمل المرأة جرسونة ليس عيبًا.. وأنا فخورة به وأجد كل الدعم
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الثلاثاء 17 أغسطس 2021 10:40 مساءً
"شؤون الحرمين" تكثف جهودها لتواكب توافد المعتمرين من داخل المملكة وخارجها
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الثلاثاء 17 أغسطس 2021 10:40 مساءً
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RT Arabic (روسيا اليوم)
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أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الثلاثاء 27 يوليو 2021 03:21 مساءً
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شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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