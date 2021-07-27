إزالة 10 حالات تعدِ على الأراضي الزراعية بمركزي المنيا وديرمواس

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أزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، 8 حالات تعدي على أراضي زراعية وأراضي أملاك دولة، حيث تم عمل إزالة فورية لـ4 حالات تعدي بالبناء على أراضي أملاك دولة بقرية 8 التابعة للوحدة المحلية لقرية طول الخيل على مساحة 210 متر، وإزالة حالتي بناء مخالف بدون ترخيص بالوحدة المحلية لقرية دمشير، الأولى عبارة عن سور على مساحة 7 متر داخل الكتلة السكنية، والحالة الثانية فك شدة خشبية أعمدة شدة خشبية على مساحة 70 مترًا، وتم التحفظ على المعدات المستخدمة، وفي الوحدة المحلية لقرية صفط الخمار تم إزالة حالتي تعدي، الأولى بصفط الخمار بمساحة 100 متر، والثانية بدمشاو هاشم بمساحة 60 مترًا.

وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وأزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديرمواس، حالتي تعدي في المهد، بقرية بنى حرام على مساحة 180 متر مخالفة للقانون 119 لسنة 2008، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.