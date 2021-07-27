أخبار عاجلة

عروض البيت الفني للمسرح ترفع شعار «يهمني الإنسان» (صور) -
تعيين وكيلين لكلية علوم بنها -
محافظ الغربية يترأس الاجتماع الدوري لـ«حياة كريمة» مع الشركات والجهات المنفذة -
تحرير 5 محاضر تموينية لمخابز مدعمة بالزينية شمال الأقصر  -
ورشة تدريبية في التسويق الإلكتروني بقصور الثقافة -
«ثقافة السويس» تطلق مشروع «كتاب القرى» بقرية الشلوفة -
رئيس جامعة المنوفية يعتمد نتيجة «تراكمى الحقوق» دور مايو 2021 -
اليمن يسجل 20 إصابة جديدة بكورونا وحالتي وفاة -
فرنسا تنقل سفارتها في أفغانستان قرب مطار كابول استعداد لعمليات إجلاء -
السفارة الأمريكية: الوضع الأمني في كابول يتغير بسرعة بما في ذلك عند المطار -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

إزالة 10 حالات تعدِ على الأراضي الزراعية بمركزي المنيا وديرمواس

Print
إزالة 10 حالات تعدِ على الأراضي الزراعية بمركزي المنيا وديرمواس إزالة 10 حالات تعدِ على الأراضي الزراعية بمركزي المنيا وديرمواس

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، 8 حالات تعدي على أراضي زراعية وأراضي أملاك دولة، حيث تم عمل إزالة فورية لـ4 حالات تعدي بالبناء على أراضي أملاك دولة بقرية 8 التابعة للوحدة المحلية لقرية طول الخيل على مساحة 210 متر، وإزالة حالتي بناء مخالف بدون ترخيص بالوحدة المحلية لقرية دمشير، الأولى عبارة عن سور على مساحة 7 متر داخل الكتلة السكنية، والحالة الثانية فك شدة خشبية أعمدة شدة خشبية على مساحة 70 مترًا، وتم التحفظ على المعدات المستخدمة، وفي الوحدة المحلية لقرية صفط الخمار تم إزالة حالتي تعدي، الأولى بصفط الخمار بمساحة 100 متر، والثانية بدمشاو هاشم بمساحة 60 مترًا.

وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وأزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديرمواس، حالتي تعدي في المهد، بقرية بنى حرام على مساحة 180 متر مخالفة للقانون 119 لسنة 2008، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
عروض البيت الفني للمسرح ترفع شعار «يهمني الإنسان» (صور)

عروض البيت الفني للمسرح ترفع شعار «يهمني الإنسان» (صور)

تعيين وكيلين لكلية علوم بنها

تعيين وكيلين لكلية علوم بنها

محافظ الغربية يترأس الاجتماع الدوري لـ«حياة كريمة» مع الشركات والجهات المنفذة

محافظ الغربية يترأس الاجتماع الدوري لـ«حياة كريمة» مع الشركات والجهات المنفذة

تحرير 5 محاضر تموينية لمخابز مدعمة بالزينية شمال الأقصر 

تحرير 5 محاضر تموينية لمخابز مدعمة بالزينية شمال الأقصر 