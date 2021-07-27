بيطري المنوفية: تحصين نحو 203 آلاف رأس ماشية ضد مرض الحمى القلاعية حتى الآن

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انطلقت أمس السبت، حملة قومية لتحصين الماشية من الأمراض والأوبئة على مستوى مراكز ومدن وقرى المحافظة تحت رعاية محافظ المنوفية، وذلك للحفاظ على الثروة الحيوانية وزيادة إنتاجيتها.

وقال الدكتور عادل عبدالمنعم، مدير مديرية الطب البيطري بالمنوفية، في تصريحات له، الثلاثاء، إنه تم أمس الإثنين، الإنتهاء من تحصين 202 ألف و703 رؤوس من الأبقار والأغنام والجاموس بنسبة تنفيذ 54.2% من إجمالي 373 ألف و952 رأس ماشية بنطاق المحافظة، وجاري استمرار أعمال الحملة للوصول إلى المستهدف.

وأكد مدير مديرية الطب البيطري على أنه يتم عمل زيارات ميدانية للقرى بجميع مراكز ومدن المحافظة للتوعية الإرشادية عن أهمية التحصين ضد مرض الحمى القلاعية، وكذا تعريف المربين بالمرض وأعراضه ومدى خطورته على الثروة الحيوانية وأهمية التحصين بصورة دورية لتجنب إصابة الحيوانات بالمرض وتقليل الخسائر الناتجة عن ذلك.

من جانبه، أشاد محافظ المنوفية بمثل هذه الحملات القومية، مؤكدًا على دعمه الكامل لها للحفاظ على الثروة الحيوانية من الأمراض والأوبئة، موجهًا رؤساء الوحدات المحلية بتوفير التسهيلات والدعم اللازم لإنجاح الحملة والتنسيق مع كل الأجهزة المعنية والإعلان عن الحملة لتوعية المواطنين بأهمية التحصين في حماية الحيوانات والحفاظ عليها.