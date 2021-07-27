محافظ المنوفية: توزيع 14 ألف كجم لحوم على الأسر الأولى بالرعاية خلال عيد الأضحى

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قال اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون محافظ المنوفية، الثلاثاء، إنه تم توزيع 14 ألف كجم لحوم بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير خلال عيد الأضحى المبارك على الأسر الأكثر احتياجًا والأرامل والمطلقات، يأتي هذا في إطار دعم الأسر الأولى بالرعاية وتقديم يد العون وتوفير حياة كريمة لهم.

وأوضح مسؤول مؤسسة مصر الخير بأنه تم ذبح 73 رأس ماشية يتراوح وزن الرأس من 420 إلى 450 كيلو، بإجمالي صافي لحوم 14 طن تم توزيعها على الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا والأرامل والمطلقات بمنازلهم في 73 قرية بمختلف مراكز المحافظة، مؤكدًا على أنه تم تحديد الحالات بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعى والجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني، مع تطبيق كل الإجراءات الاحترازية والوقائية في ظل تداعيات فيروس كورونا، مشيرًا إلى أنه تم الذبح داخل مجازر الباجور وطوخ دلكه بإشراف الطب البيطري بالتعاون مع 60 جمعية أهلية ومؤسسة مجتمع مدنى في مراكز (شبين الكوم – تلا – الشهداء – الباجور – قويسنا – بركه السبع – منوف – أشمون).

من جانبه، أشاد محافظ المنوفية بمجهودات وحجم المشاركة المجتمعية لمؤسسة مصر الخير ودورها الرائد في تنمية المجتمع.