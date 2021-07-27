«النواب» يختتم دور الانعقاد بقراءة الفاتحة على أرواح النواب المتوفين

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قرأ أعضاء مجلس النواب برئاسة المستشار حنفى جبالى، رئيس المجلس، الفاتحة على أرواح النواب الذين وافتهم المنية خلال دور الانعقاد الأول للمجلس.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة الختامية لدور الانعقاد الأول لمجلس النواب، اليوم، بناء على طلب النائب أشرف رشاد الشريف، زعيم الأغلبية، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، الذي قال في بداية كلمته: «أطلب قراءة الفاتحة على من فقدانهم في هذه الدورة وعلى رأسهم النائب كمال عامر رحمه الله».

وقال النائب أشرف رشاد، إن لديه عدة رسائلة من بينها رسالة للقيادة السياسية الرئيس عبدالفتاح السيسى، «نجدد العهد مع سيادتكم على المحيى وعلى الممات وفى الحرب والسلام، ونجدد العهد كجنود في الميدان، وبما تعلمناه منكم أننا لابد أن نخوض السياسة بشرف في زمن عز فيه الشرف، والكرامة في العمل والعزة والاجتهاد، نشكرك عل ما بذلتموه ونعاهدكم على العمل لنهضة مصر ورفعتها».

ووجه زعيم الأغلبية رسالة شكر للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قائلا: «أننا ما قدمنا شىء كان فيه مصلحة المواطن إلا وجدنا تنسيقا وتعاونا من الحكومة أكثر من المتوقع، وتعاون رئيس الوزراء مع قيادات اللجان النوعية في الكثير من القضايا، وكانت الحكومة تعمل معنا وتتعاون معنا على خط واحد لمصلحة الوطن».

ووجه «رشاد» رسالة للمستشار حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، أشاد فيها بأداء رئيس المجلس في إدارة الجلسات، وقال:«تعلمت خبرات عديدة في المجلس السابق، لكن ما تعلمته منكم في دور الانعقاد الأول يضاهى وأكثر ما تعلمته في الخمس سنوات السابقة، تعلمت كيف تكون الإدارة بحزم وفن، وكل الشكر لكم وللمستشار أحمد مناع الأمين العام للمجلس».

وتابع رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن موجهاً رسالة من زعيم الأغلبية البرلمانية للشعب المصري، قائلاً:«عاهدناكم ونستمر في العهد أن نكون عند حسن ظنكم، نعمل لأجلكم، ونحقق المعادلة الصعبة بين مصلحة الوطن والمواطن، وسنظل نقدم ما نستطيع».