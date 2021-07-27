محافظ الغربية يسلّم ١٥ عقدا لتقنين التعديات على أراضي الدولة

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وقّع الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، مساء اليوم الثلاثاء، عدد ١٥ عقد لتقنين التعديات على أراضي الدولة طبقًا للقانون ١٤٤ لسنة ٢٠١٧ وذلك ضمن الإجراءات التي تتبعها المحافظة لتقنين أوضاع المواطنين بعد استكمال الإجراءات الخاصة بالفحص ،المعاينة، التسعير وموافقة الجهات المعنية طبقًا للقانون المنظم، وذلك بحضور الأستاذ ناجي أمين مدير إدارة أملاك الدولة بالغربية.

ومن جانبه، أكد محافظ الغربية أن عدد الطلبات المقدمة والمسدد رسومها بلغت ١٣٦٨ طلب تمت معاينتهم بالفعل حيث تم قبول عدد ١٢٢١ طلب ورفض ١٤٧ طلب لعدم انطباق الشروط والضوابط الواردة بالقانون، ليصل بذلك إجمالي العقود المحررة للمواطنين إلى ٨٤٨ عقد بإجمالي مبلغ ٨٦ مليون جنيه ،ليتبقى بذلك عدد ١١٢ لم يتقدم أصحابها لسداد المبالغ المستحقة عليهم.

كما يناشد الدكتور رحمي جميع المواطنين الذين تمت الموافقة على طلبات التقنين الخاصة بهم، بسرعة التقدم لسداد المبالغ المستحقة لطلبات التقنين الخاصة بهم وتحرير العقود تجنباً لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم، مؤكداً على حرص الدولة بكل أجهزتها على استرداد كافة حقوق الشعب وعدم تهاونها في هذا الشأن.