أخبار عاجلة

عروض البيت الفني للمسرح ترفع شعار «يهمني الإنسان» (صور) -
تعيين وكيلين لكلية علوم بنها -
محافظ الغربية يترأس الاجتماع الدوري لـ«حياة كريمة» مع الشركات والجهات المنفذة -
تحرير 5 محاضر تموينية لمخابز مدعمة بالزينية شمال الأقصر  -
ورشة تدريبية في التسويق الإلكتروني بقصور الثقافة -
«ثقافة السويس» تطلق مشروع «كتاب القرى» بقرية الشلوفة -
رئيس جامعة المنوفية يعتمد نتيجة «تراكمى الحقوق» دور مايو 2021 -
اليمن يسجل 20 إصابة جديدة بكورونا وحالتي وفاة -
فرنسا تنقل سفارتها في أفغانستان قرب مطار كابول استعداد لعمليات إجلاء -
السفارة الأمريكية: الوضع الأمني في كابول يتغير بسرعة بما في ذلك عند المطار -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

محافظة الفيوم: ضبط منتحل صفة طبيب بقرية سنهور القبلية

Print
محافظة الفيوم: ضبط منتحل صفة طبيب بقرية سنهور القبلية محافظة الفيوم: ضبط منتحل صفة طبيب بقرية سنهور القبلية

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت محافظة الفيوم، عن ضبط منتحل صفة طبيب يدير إحدى العيادات الخاصة بقرية سنهور القبلية التابعة لسنورس، خلال حملة لإدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بالفيوم بالتنسيق مع مديرية أمن الفيوم.

أوضح الدكتور حاتم جمال الدين، وكيل وزارة الصحة بالفيوم، بأنه بناءً على المعلومات الواردة لإدارة العلاج الحر عن وجود عيادة خاصة بقرية سنهور القبلية يديرها منتحل صفة طبيب باسم «ع ـ ح ـ ط» أخصائي باطنة وجهاز هضمي وكبد، وعليه تمت مخاطبة نقابة الأطباء بالفيوم، وأفادت النقابة أن الطبيب غير مسجل لديها وغير مقيد بها ولا توجد له أي بيانات.

وأضاف وكيل وزارة الصحة، بأنه بناءً على رد نقابة الأطباء قامت إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بالفيوم، بشن حملة بالتنسيق مع مديرية أمن الفيوم، ومسؤولي جهاز حماية المستهلك، والمرور على العيادة الخاصة بقرية سنهور القبلية، لافتاً إلى وجود لافتة مدون عليها البيانات سالفة الذكر، كما يقوم المدعو بالكشف على المرضى وادارة العيادة، مع وجود إعلانات وهمية مضللة بشأن تخصصه دون مؤهلات أو مستندات تدل على ذلك.

وكشف وكيل وزارة الصحة بالفيوم، بأن مسؤولي الحملة إصطحبوا الطبيب المزيف لمركز شرطة سنهور، وتم تحرير المحضر اللازم بشأن الواقعة للعرض على النيابة العامة.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
عروض البيت الفني للمسرح ترفع شعار «يهمني الإنسان» (صور)

عروض البيت الفني للمسرح ترفع شعار «يهمني الإنسان» (صور)

تعيين وكيلين لكلية علوم بنها

تعيين وكيلين لكلية علوم بنها

محافظ الغربية يترأس الاجتماع الدوري لـ«حياة كريمة» مع الشركات والجهات المنفذة

محافظ الغربية يترأس الاجتماع الدوري لـ«حياة كريمة» مع الشركات والجهات المنفذة

تحرير 5 محاضر تموينية لمخابز مدعمة بالزينية شمال الأقصر 

تحرير 5 محاضر تموينية لمخابز مدعمة بالزينية شمال الأقصر 