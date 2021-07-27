رئيس جامعة السويس يُعلن بدء الدراسة بكلية العلاج الطبيعي بالعام الدراسى الجديد

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أكد الدكتور السيد الشرقاوى، رئيس جامعة السويس، على بدء الدراسة بكلية العلاج الطبيعى بالجامعة في العام الدراسى الجديد، عقب موافقة المجلس الأعلى للجامعات، مشيرا إلى أن إضافة هذه الكلية ستخدم إقليم الجامعة وشتي أبناء مصر في هذا التخصص الفريد.

وأضأف الشرقاوى، أن كلية العلاج الطبيعي تضاف إلى الكليات الموجودة بالمجمع الطبى الجامعة بحى عتاقة وهى كلية طب بشرى وأسنان، مضيفًا «نأمل إلى إضافة باقى الكليات بالمجمع كاالطب البيطرى والتمريض في العام المقبل».

وأشار رئيس جامعة السويس، أن الجامعة نجحت خلال الأعوام الماضية في فتح عدد من الكليات في مختلف التخصصات لتخدم أبناء المدينة الباسلة وقطاع سيناء.