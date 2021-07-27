محافظ الجيزة يعاين موقع انهيار عقار الوراق.. ويكشف مفاجأة حول الحادث

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

عاين اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، موقع انهيار العقار رقم 3 الكائن بشارع أبو النصر بحي الوراق.

وقال إن العقار مكون من دور أرضى وأربع طوابق و صادر بشأنه قرار ترميم بتاريخ ٣٠/٥/٢٠٢١ من لجنة المنشأت الآيلة للسقوط، ولم يقم قاطني العقار بترميمة رغم إعلان سكانه والمقمين به بذلك، وهو الأمر الذي أدي لسقوطه نظراً لسوء حالته البنائية.

لافتاً أنه فور ورود البلاغ فى الساعات الأولى من صباح اليوم تم التعامل الفوري مع الحادث من خلال مرفقي الحمايه المدنيه والإسعاف وحي الوراق لإخلاء العقارات المجاورة للعقار المنهار، حفاظاً على سلامة المواطنين وللتأكد من عدم وجود أي تداعيات أخري.

مشيراً أنه تم غلق حركة السير بمحيط العقار لحين الإنتهاء من عملية رفع الأنقاض بواسطة معدات حى الوراق وهيئة النظافة، مؤكداً إنه تم تكليف لجنة المنشأت الآيلة للسقوط لمعاينة كافة العقارات المجاورة للعقار المنهار للتأكد من السلامة الإنشائية لهم.

ووجه مديرية التضامن الاجتماعي بتقديم المساعدات العاجلة للأسر المتضررة والوقوف بجانبهم حيث أسفر إنهيار العقار عن وفاه روماني موسي فوزى والبالغ من العمر ٣٢ سنة، وما زالت زوجته تحت الأنقاض وتتسارع الجهود لإنقاذها.

وتابع الحالة الصحية الحديث الناجيات وتدعي ريهام إدوارد التي تم إنقاذها من تحت إنقاض العقار المنهار.

حيث كلف مدير مديرية الشئون الصحية بتوفير كافة أوجه الرعاية الصحية اللازمه للمصابة، وتقديم كل ما يلزم لها والمتابعة الدورية لحالتها حتي تمام شفاءها وخروجها من المستشفى.

مؤكداً علي تقديم المساعدة الكاملة للأسرة المتضررة والوقوف بجانبهم وتسهيل سبل المعيشه لهم .