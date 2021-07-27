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"الصحة": الجرعتان من لقاحات كورونا فعّالة ضد المتحورات

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"الصحة": الجرعتان من لقاحات كورونا فعّالة ضد المتحورات "الصحة": الجرعتان من لقاحات كورونا فعّالة ضد المتحورات

أكدت وزارة الصحة أن لقاحات كورونا فعّالة ضد المتحورات، مشيرةً إلى أن المناعة يبدأ تكوّنها منذ تلقي الجرعة الأولى، وتعد الجرعة الثانية منشطةً لها.

ودعت إلى المبادرة بالتسجيل في تطبيق "صحتي" للحصول على لقاح كورونا؛ حفاظًا على صحة وسلامة كل أفراد المجتمع.

وفي نفس السياق، أعلنت "الصحة" إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل 1379 حالة مؤكدة، وتعافي 1021 حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة 11136 حالة منها 1419 حالة حرجة.

وبيّنت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ 520774 حالة، وبلغ عدد حالات التعافي 501449 حالة.

وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل 10 حالات، حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة 8189 حالة "يرحمهم الله جميعاً".

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز "937" للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات .

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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