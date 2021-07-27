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مفتي موسكو يشارك في مائدة مستديرة حول مواجهة الفكر المتطرف

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مفتي موسكو يشارك في مائدة مستديرة حول مواجهة الفكر المتطرف مفتي موسكو يشارك في مائدة مستديرة حول مواجهة الفكر المتطرف

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يشارك مفتي العاصمة الروسية موسكو، ايلدار علاء الدينوف، في مائدة مستديرة بعنوان مواجهة الفكر المتطرف بين الخبرة المصرية والإدارات الدينية الروسية، وذلك تحت رعاية المركز الثقافى الروسى بالقاهرة «البيت الروسى» برئاسة «أليكسى تيفانيان».

ويدير الحوار «شريف جاد» مدير النشاط الثقافى بالمركز بحضور الدكتور «نوح عبدالحليم» وكيل وزارة الاوقاف لشؤون المساجد والدكتور «مجدي عاشور» المستشار الأكاديمي للمفتي والدكتور «ابراهيم نجم» رئيس الامانة العامة بدار الإفتاء المصرية.

ويشارك من الجانب الروسي نائب رئيس الادارة الدينية لمسلمي الياس غنييف«»روسلان صياحوف«نائب رئيس الاكاديمية البلغارية الاسلامية، إلى جانب عدد من المتخصصين واعضاء جمعية خريجى الجامعات الروسية والسوفيتية.

المصرى اليوم

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