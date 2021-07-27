إيران تعلن إحباط مخطط إرهابي للموساد خلال الانتخابات الرئاسية

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أعلنت وزارة الأمن الإيرانية، الثلاثاء، إحباط مخطط إسرائيلي لنشر الفوضى في البلاد وعمليات التخريب، بعد أيام من احتجاجات شهدها مناطق جنوبي البلاد ضد نقص إمدادات المياه.

وقالت الإدارة العام لمكافحة التجسس في وزارة الأمن الإيرانية، في بيان، الثلراثاء، إنه «تم إحباط مخطط إرهابي لعناصر الموساد الإسرائيلي للتخريب وإثارة الشغب في إيران، وتتم مصادرة شاحنة من الأسلحة والعتاد مع العناصر الذين كانوا ينقلونها إلى داخل البلاد لتنفيذ عمليات التخريب»، وذلك حسب «وكالة فارس» الإيرانية.

ووفقا للبيان: «كان الكيان الصهيوني يعتزم خلال الانتخابات الرئاسية الإيرانية القيام بأعمال تخريبية في مناطق متفرقة من البلاد، وفي عدة مناسبات أخرى. تشمل الأسلحة المصادرة المسدسات والقنابل اليدوية والرشاشات والمسدسات والذخيرة».

وأعلنت وزير الداخلية الإيراني، عبدالرضا رحماني، رسميا فوز المرشح المحافظ، إبراهيم رئيسي، في انتخابات الرئاسة بعد حصوله على 62 في المئة من أصوات الناخبين. وتنافس في الانتخابات أربعة مرشحين، هم رئيسي، وأمين مجلس تشخيص مصلحة النظام محسن رضائي، ونائب رئيس مجلس الشورى أمير حسين قاضي زاده هاشمي، ورئيس البنك المركزي عبدالناصر همتي.

وتعهد الرئيس الإيراني المنتخب، إبراهيم رئيسي بتشكيل حكومة مثابرة وثورية تكافح الفساد وتسعى لنشر العدالة باعتبارها مسؤولية مركزية للثورة الاسلامية، معتبرا الشعب الإيراني العظيم بأنه الفائز الرئيس الذي تألق في هذا المشهد العالمي، لأنه ما زال يطالب بحقوقه المؤكدة المتمثلة في المثل العليا للثورة الاسلامية.