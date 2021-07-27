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تباين آراء الطلاب حول امتحان مادة علم النفس والاجتماع في الوادي الجديد

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تباين آراء الطلاب حول امتحان مادة علم النفس والاجتماع في الوادي الجديد تباين آراء الطلاب حول امتحان مادة علم النفس والاجتماع في الوادي الجديد

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تباينت ردود أفعال طلاب الشعبة الأدبية للثانوية العامة في الوادي الجديد حول مستوى امتحان مادة علم النفس والاجتماع، حيث أكد عدد من الطلاب على سهولة الامتحان الذي كان في مستوى الطالب المتوسط، فيما أكد عدد آخر على صعوبة عدد من الأسئلة.

وأكد الدكتور جمال حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد، اليوم الثلاثاء، أن إجمالي نسبة حضور طلاب الشعبة الأدبية لأداء امتحان مادة علم النفس والاجتماع بلغت 99.88% بجميع الادارات التعليمية الخمس بالمحافظة.

واستقبلت لجان محافظة الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، طلاب الشعبة الأدبية بـ10 لجان امتحانية على مستوي مراكز المحافظة لأداء امتحان مادة علم النفس والاجتماع بدأت من 10 وحتى 1 ظهرًا وسط إجراءات إحترازية مشددة.

وأشاد وكيل التعليم بالمحافظة بإلتزام الجميع بكل الإجراءات الإحترازية والوقائية لمواجهة وانضباط سير منظومة العمل على الوجه الأمثل.

المصرى اليوم

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