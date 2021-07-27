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جولة مفاجئة لمحافظ مطروح منتصف لمتابعة توصيل الخدمات والبنية التحتية للمواطنين

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جولة مفاجئة لمحافظ مطروح منتصف لمتابعة توصيل الخدمات والبنية التحتية للمواطنين جولة مفاجئة لمحافظ مطروح منتصف لمتابعة توصيل الخدمات والبنية التحتية للمواطنين

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قام اللواء خالد شعيب محافظ مطروح الثلاثاء، بجولة ميدانية مفاجئة بعد منتصف الليل لمتابعة توصيل الخدمات والبنية التحتية للتيسير على المواطنين وذلك بمناطق الكيلو 4 وشارع العجارمة في إطار الجولات الميدانية المستمرة.

وتفقد محافظ مطرو ح منطقة الكيلو 4 والتي يجري رفع كفاءة مدخل شارع الإذاعة والتى يجرى بها أقامة ميدان جديد مع تنظيم حركة المرور للدخول إلى الشارع أو الخروج إلى الطريق الدولى الساحلى دون عوائق بالتنسيق بين إدارة المرور ومدينة مرسى مطروح.

وتابع محافظ مطروح الانتهاء من أعمال الإنارة بالشارع وتحويل الأعمدة إلى كابلات أرضية، مع متابعة بدء توصيل الوصلات المنزلية بشبكة الصرف الصحي، موجهًا بالتنسيق مع شركة الغاز لمراجعة واستكمال توصيل الغاز إلى إحدى العمارات بمدخل الكيلو 4.

وتفقد محافظ مطروح منطقة العجارمة موجها بتكثيف جهود النظافة مع متابعة إنارة كشافات الاعمدة وبسرعة مراجعة وتغطية جميع بيارات الصرف الصحى. موجها بتكثيف جهود النظافة بجميع انحاء المدينة وعلى الطريق الدولى الساحلى للتيسير على المواطنين ولظهور المحافظة في ابهى صورها أمام زائريها وروادها من المصطافين.

المصرى اليوم

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