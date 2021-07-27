أبرزهم محمد صلاح .. 5 مرشّحون للفوز بالحذاء الذهبي في الدوري الإنجليزي

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لطالما كان الدوري الإنجليزي الممتاز موطنًا لبعض أفضل المهاجمين في العالم. لاعبون مثل تييري هنري، واين روني، ومايكل أوين، وآلان شيرر، وروبن فان بيرسي، وديميتار برباتوف، وفرناندو توريس، وديدييه دروجبا هم مجرد عدد قليل من الأسماء التي أضاءت البريميرليج على مدار العقدين الماضيين.

وجود هداف من طراز فريد أمر ضروري لفريق كرة القدم الذي يتطلع إلى خوض تحدي على جميع الجبهات. يمكن أن يكون المهاجم الذي يمكنه اكتشاف الفرص ويعرف بالضبط أين يتواجد لزيادة الفرص هو الفارق في المواقف الصعبة.

يواصل الدوري الإنجليزي الممتاز استضافة بعض من أفضل المواهب في العالم. فاز هداف توتنهام هوتسبير هاري كين بالحذاء الذهبي في موسم 2020-21 برصيد 23 هدفاً باسمه.

دعنا نلقي نظرة على الخمسة المُفضلين للفوز بالحذاء الذهبي في الدوري الإنجليزي الممتاز في موسم 2021-22.

5- تيمو فيرنر (تشيلسي)

قد يكون إدراج تيمو فيرنر محيرًا للكثيرين لأنه كان أبعد ما يكون عن المهاجم الهداف في أول مشاركة له في الدوري الإنجليزي الممتاز مع تشيلسي. في الواقع، كان من الممكن أن يكون فريق ستامفورد بريدج قد ضمن التأهل لدوري أبطال أوروبا بشكل مُريح أكثر لو لم يكن فيرنر موفق أمام المرمى.

سجل اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا ستة أهداف فقط في 35 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز مع البلوز في موسم 2020-21. لكنه لم يكن يوقع بالتخبط لأنه كان قادرًا أيضًا على استحضار 12 تمريرة حاسمة. لعب فيرنر بشكل جيد مع زملائه، ولكنه لم يظهر بشكل جيد أمام المرمى.

ومع ذلك، من المثير للاهتمام أن نلاحظ أنه لم يكن بعيدًا جدًا عن أن فيرنر كان من بين أفضل الهدافين في أوروبا. في موسم 2019-20، سجل 34 هدفًا وقدم 13 تمريرة حاسمة في 45 مباراة في جميع المسابقات مع فريقه السابق لايبزيج الألماني.

كانت طريقة لعبه جيدة حتى في ذلك الوقت لكن مُعدل تسجيله للأهداف انخفض بشدة. الآن بعد أن استقر وأمضى موسمًا رائعًا على مستوى الفريق مع تشيلسي، فقد يكون لاعبًا أفضل كثيرًا في الموسم المقبل.

4- جيمي فاردي (ليستر سيتي)

جيمي فاردي هو مهاجم آخر في الدوري الإنجليزي الممتاز كان لديه بعض الشيء المُخيب للآمال في موسم 2020-21 وفقًا لمعاييره الخاصة. لقد تمكن من تسجيل 15 هدفًا و9 تمريرات حاسمة في 34 مباراة مع ليستر سيتي.

أضاف الفريق المُلقب بالـ "الثعالب" لاعب خط الوسط بوبكاري سوماري والمهاجم باتسون داكا إلى تشكيلة الفريق. فاردي يبلغ من العمر 34 عامًا، لكنه بالتأكيد سيظل ليكون هدافًا غزيرًا للمدرب بريندان رودجرز لمدة موسمين آخرين على الأقل.

3- إدينسون كافاني (مانشستر يونايتد)

عندما تم تقييد إدينسون كافاني من قبل مانشستر يونايتد في صيف عام 2020، سارع المنتقدون على فشل الصفقة. ومع ذلك، أسكت مهاجم الأوروجواي منتقديه وأصبح جزءًا حيويًا من الفريق في المراحل الأخيرة من الموسم.

إن وجود رقم 9 مؤكد يقود خطه قد صنع العجائب لفريق المدرب النرويجي أولي جونار سولشاير. لوك شو، برونو فرنانديز، بول بوجبا، وآرون وان بيساكا، كلهم يجيدون تمرير الكرات إلى منطقة الجزاء، وكافاني بارع في الهواء.

وقع على تمديد لمدة عام واحد وسط ضجة كبيرة وسيقود خط الشياطين الحمر الهجومي في موسم 2021-22. وسجل اللاعب البالغ من العمر 34 عامًا 10 أهداف في 26 مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي، لكن 13 منها فقط كانت في البداية.

إذا ظل كافاني لائقًا طوال الموسم، فسيكون من بين المتنافسين على الحذاء الذهبي لأن جودة مثل هذه لا يمكن إنكارها.

2- محمد صلاح (ليفربول)

كان محمد صلاح أحد أكثر المهاجمين جرأة في الدوري الإنجليزي الممتاز منذ انضمامه إلى ليفربول في صيف عام 2017. وكانت هذه بداية فترته الثانية في الدوري الإنجليزي الممتاز. احتفل صلاح بعودته بتحطيم الرقم القياسي المُسجل في الدوري الإنجليزي الممتاز في 38 مباراة

حصل النجم الدولي المصري على الحذاء الذهبي في الدوري الإنجليزي الممتاز مرتين في المواسم الأربعة الماضية. احتل المركز الثاني في سباق الحذاء الذهبي الموسم الماضي، حيث سجل 22 هدفًا في 37 مباراة مع ليفربول.

هذا الشاب البالغ من العمر 29 عامًا بارع في إيجاد المساحة والتسجيل من أقصر طريق للمرمى. سيخدمه هو وليفربول بشكل جيد في الموسم المقبل، خاصةً لأنه لا روبرتو فيرمينو ولا ساديو ماني كانا في حالة جيدة من التهديف في الموسم الماضي.

1- هاري كين (توتنهام هوتسبر)

هاري كين هو أحد أفضل المهاجمين في جيله وتوتنهام هوتسبير محظوظ لوجوده في أوج عطائه. كين، الذي يبلغ من العمر 28 عامًا في 28 يوليو، يعمل في ذروة قوته وهو أحد أكثر المهاجمين خبرة في الدوري الإنجليزي الممتاز.

حصل على الحذاء الذهبي وجائزة صانع الألعاب في موسم 2020-21 بعد تسجيله 23 هدفًا وتقديم 14 تمريرة حاسمة في 35 مباراة. سجل أربعة أهداف في نهائيات كأس الأمم الأوروبية 2020 التي اختتمت مؤخرًا وكان أحد أبرز نجوم إنجلترا في مراحل خروج المغلوب من البطولة.

لم يفز كين بعد بلقب كبير في مسيرته وسيكون متعطشًا للفوز في موسم 2021-22.