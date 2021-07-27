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شرطة الرياض تطيح بـ 4 مواطنين ارتكبوا عددًا من الجرائم

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شرطة الرياض تطيح بـ 4 مواطنين ارتكبوا عددًا من الجرائم شرطة الرياض تطيح بـ 4 مواطنين ارتكبوا عددًا من الجرائم
تمثلت في السطو على المنازل والمحال التجارية

شرطة الرياض تطيح بـ 4 مواطنين ارتكبوا عددًا من الجرائم

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على (4) مواطنين تتراوح أعمارهم بين العقدين الثاني والثالث، ارتكبوا (4) جرائم بذات النمط والسلوك الإجرامي في أحد أحياء مدينة الرياض.

وقد تمثلت الجرائم في السطو على المنازل والمحال التجارية، وسرقة ما تحويه من أموال ومقتنيات، وتم استرداد (281) جهازًا لوحيًا وهواتف نقالة وساعات ثمينة من المسروقات التي قدرت بمبلغ (90,000) ريال.

وتم توقيفهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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