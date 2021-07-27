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لمحة من المستقبل | السفر للفضاء

سيكون بمقدرة جميع الناس الطيران والصعود على متن مركبة "دراغون" الفضائية، وفقاً لما صرح به "إيلون ماسك"، حيث شبه القدرة على ركوب مركبة "دراغون" بلعبة الأرجوحة.

بعد أن كان السفر للفضاء أمراً شبه مستحيل في الماضي، اليوم بات ممكناً، ولكن ما زال هناك مجموعة من الأسئلة تتعلق بالظروف لهذا النوع من الرحلات، ففي تقرير للكاتب والمُدون "كريستيان دافنبورت" انتشر على الصحيفة الأمريكية "Washington Post"، تحدث عن إمكانية لسفر كل شخص للفضاء شريطة أن يكون قد خاض من قبل مشقة السفر.

في منتصف شهر يوليو المقبل، سوف يتم استعراض مزاد لمقعد في رحلة مقرر انطلاقها في نفس اليوم، وفقاً لما نشرته شركة "Blue Origin"، حيث أكدت الشركة أن الفائز بالمزاد يجب عليه أن يتحلى بقوة التحمل، حيث أشارت الشركة على أن الذي يقع عليه الاختيار عليه أن يكون قادراً لتحمل ثلاثة أضعاف قوة الجاذبية لمدة ستين ثانية عند الإقلاع، وعند الهبوط عليه تحمل خمسة أضعاف قوة الجاذبية لثواني معدودة، ومن الشروط الواجب أخذها بعين الاعتبار عند اختيار المشاركين في المزاد، تبين أن أطوال المشاركين في المزاد يجب أن تتراوح ما بين 152-183 سنتيمتراً، كما أنه يجب أن تتراوح أوزانهم ما بين 50- 100 كيلوغرام،

الجدير بالذكر هنا، أن السفر للفضاء لم يعد مستحيلاً كما كان في الماضي، فبفضل التطور التكنولوجي في العصر الحديث، أصبح كل شيء ممكن، فاليوم نجد الفرد قادراً على الحصول على الأموال من خلال المواقع الإلكترونية، وممارسة الألعاب، حيث يمكنك الحصول على الأموال من مكافآت وألعاب الكازينوهات، للمزيد طالع معنا: مراجعات على ارابيك كازينوز

الاستعداد: جسدياً ... ونفسياً

أثناء مسابقات "اليانصيب" التي عقدتها منظمة "Space X" للحصول على مقعد لرحلة للفضاء، أشار المنظمين للمسابقة على أن المشاركين يجب أن يكون على استعداد كامل "جسدياً ونفسياً" لخوض تدريبات معينة، حيث عقدت تلك المسابقات بهدف جمع الأموال لدعم مركز "سانت جود" الطبي المختص ببحوث الأطفال.

وأشار "كريستيان" إلى أن موقع شركة "Virgin Galactic" لا تضع شروطاً جسدية متعلقة بالمشاركين الطامحين بأن يصبحوا رواد للفضاء في المستقبل، مؤكدة على أنه يتم اعدادهم جسدياً بشكل جيد من خلال برامج فحص طبية وتدريبات متخصصة، وبالإشارة إلى المزاد الذي تم طرحه على الإنترنت من أجل حجز مقعد في أول مهمة للفضاء على متن مركبة من نوع "نيو شيبارد" قد تجاوز حدود الـ 3 ملايين دولار أمريكي.

تكلفة تذكرة الطيران للفضاء

وبخصوص تكاليف تذكرة الطيران للفضاء، أشار "كريستيان" إلى أن ذلك يعتمد بشكل أساسي على تكلفة الطيران، حيث أكد أن الطيران للمحطة الدولية للفضاء لمدة 7 أيام في رحلة مع شركة "Axiom Space" قد تُكلف الشخص الواحد حوالي 55 مليون دولار، مؤكداً على أن الوكالة الفضائية الأمريكية "NASA" تتلقى جزءًا من هذا المبلغ، بالإضافة إلى تقاضيها 10 مليون دولار أسبوعياً لكل رائد فضاء وفقاً للتسعيرات الخاصة الجديدة المتعلقة برواد الفضاء، فضلاً عن تقاضيها ما قيمته 2000 دولار مقابل كل الطعام لكل شخص.

الجدير بالذكر، أن شركة " "Virgin Galacticالتي أسسها "ريتشارد برانسون" كان قد تقاضت سابقاً حوالي 250 ألف دولار أمريكي مقابل الرحلات الفضائية "شبه المدارية"، حيث يشعر الركاب بحالة من انعدام الجاذبية قبل عودتهم لسطح الأرض، ومن ناحية أخرى، وتحديداً بعد عقد المزاد وبيع التذاكر، أكدت الشركة على أن تكلف الرحلة للفضاء سوف تشهد ارتفاع في الأسعار، وعلى الرغم من أن السعر الجديد لم يتم طرحه بعد، إلا أن المحللين توقعوا بأن يتجاوز سعر التكلفة النصف مليون دولار أمريكي، وما تجدر الإشارة إليه هنا، أن شركة "Blue Origin" لم تُعلن بعد عن السعر المراد دفعه للصعود على متن مركبة "نيو شيبارد" الفضائية، ولكن حتى وقتناً هذا بلغ المزاد عبر الإنترنت لحجز مقعد للذهاب في رحلة للفضاء كان قد تجاوز الثلاثة مليون دولار، حيث يتوقع المحللين أن يرتفع المبلغ أكثر من ذلك في المزاد المقرر أن يتم انعقاده في يوم السبت المقبل.

الذهاب للفضاء...والتدريب

بالتأكيد زيارة الفضاء تحتاج لتدريب خاص، ولكن بحسب ما أشار إليه "كريستيان" تبين أن التدريب للذهاب في رحلة فضائية شبه مدارية يختلف كلياً عن التدريبات التي يتلقاها رواد فضاء وكالة "NASA"، ووفقاً لما نشرته شركة "Blue Origin" على موقعها الإلكتروني، أكدت على أن التدريب لن يستغرق أكثر من 24 ساعة فقط، ويتم التدريب في اليوم السابق للإقلاع، حيث سيتعلم المشارك كل ما يتعلق بالسفر وكل ما يحتاج لمعرفته من أجل تحقيق أعلى قدر من الاستفادة وعيشه الحالة التي يعيشها رائد الفضاء.

وبالحديث عن نوعية التدريب، أشارت الشركة على أن التدريب يشمل مجموعة من اللمحات، منها:

ملخص عن المركبة والمهمة

بعض التطبيقات الخاصة المتعلقة بالأمن والسلامة

تدريب يحاكي المهمة تماماً

نصائح حول الأنشطة على سطح الطائرة

التعرف على بيئة الطائرة

التعرف على إجراءات الاتصال والمناورة والتشغيل المتعلقة بالطائرة

حيث ترنو الشركة لمنح الرواد في المستقبل القريب لرحلات آمنة وبأسعار مخفضة بشكل كبير دون الحاجة للتدريب او للخبرات السابقة في هذا المجال ودون الإعداد المسبق للطيران للفضاء.

السياحة الفضائية... قديمة أم جديدة

زيارة الفضاء والرحلات الفضائية ليست بالجديدة على الإطلاق، فبحسب ما أشار إليه "كريستيان"، تبين إلى أن عدد كبير من المدنيين كانوا قد زاروا الفضاء في رحلات متعددة، فعلى سبيل المثال، في القرن الحادي والعشرين أرسلت روسيا حوالي ثمانية بعثات لمحطة الفضاء الدولية، وأقلت الرحلة مجموعة من المواطنين الأغنياء، منهم: "دينيس تيتو"، "تشارلز سيموني" وغيرهم، وفي عام 2014، تمكن "مايك ميلفيل" و "بريان بيني" من الطيران لحافة الفضاء على متن مركبة من نوع "Space Ship One"، وهي مركبة تجارية خاصة لشركة "Virgin Galactic".