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انتهاء دور الانعقاد الأول لـ«النواب».. 58 جلسة و146 قانونًا و278 ساعة عمل

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انتهاء دور الانعقاد الأول لـ«النواب».. 58 جلسة و146 قانونًا و278 ساعة عمل انتهاء دور الانعقاد الأول لـ«النواب».. 58 جلسة و146 قانونًا و278 ساعة عمل

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أعلن المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس خلال الجلسة العامة، الثلاثاء، إنجازات المجلس خلال دور الانعقاد الأول، الذي اعلن رئيس المجلس انتهائه اليوم.

وأوضح البيان أن المجلس عقد 58 جلسة بإجمالى 278 ساعة عمل، وبلغ عدد المتحدثين خلالها 532 متحدثًا، و421 مداخلة، كما نظر المجلس 146 مشروع قانون مقدمة من والأعضاء باجمالى 1749 مادة، كما ناقش المجلس 3 قرارات جمهورية بإعلان ومد حالة الطوارئ حفاظا على متطلبات الأمن القومى للبلاد.

وأشار البيان إلى أن المجلس نظر 128 طلب إحاطة داخل الجلسة العامة، و833 طلبًا في اللجان النوعية، ونظر 230 سؤال و265 اقتراح برغبة، كما نظر المجلس 3 طلبات رفع حصانة و6 حالات خلو مقعد.

وأوضح التقرير أن الجان النوعية عقدت 1502 اجتماع استغرقت حوالى 2115 ساعة، أصدرت خلالها 865 تقريرا نظر المجلس منها 812 تقرير. وطالب «جبالى» خلال قراءة بيان الإنجازات، الأعضاء بالهدوء والاستماع إلى البيان قائلا: «هذه إنجازاتكم فاستمعوا إليها».

المصرى اليوم

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