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خالد جلال : بامبو أخبرني بتسجيله هدفًا في الأهلي قبل مشاركته

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خالد جلال : بامبو أخبرني بتسجيله هدفًا في الأهلي قبل مشاركته خالد جلال : بامبو أخبرني بتسجيله هدفًا في الأهلي قبل مشاركته

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أبدى خالد جلال، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي البنك الأهلي، رضاه عن التعادل الذي حققه فريقه مع بيراميدز.

وكان البنك الأهلي تعادل مع بيراميدز بهدف لكل فريق، في المباراة التي أقيمت بينهما أمس الإثنين، ضمن مؤجلات الجولة الرابعة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

وقال خالد جلال، في تصريحات إذاعية: «أشكر اللاعبين على الأداء الذي ظهروا عليه، خلال مباراة بيراميدز، على الرغم من حالة الإجهاد التي كان يعاني منها اللاعبين»، مضيفًا :«تأثرنا بشكل كبير في مباراة بيراميدز بسبب الإجهاد، بعد المجهود الكبير الذي بذله اللاعبون في لقاء الأهلي».

وتابع: «في الشوط الأول الإجهاد ظهر على 6 لاعبين، وهو ما دفعني لتعديل طريقة اللعب وتكثيف العناصر في منطقة خط الوسط بنزول محمود سيد».

وأضاف :«بيراميدز كانت فرصه قليلة خلال اللقاء رغم امتلاكه للكرة، وكانت لديّ ثقة كبيرة بالخروج بنتيجة إيجابية في اللقاء رغم حالة الإجهاد التي يعاني منها اللاعبون».

وواصل: «كريم بامبو يمتلك شخصية قوية، وكان لديه ثقة في تسجيل هدف في الأهلي، حيث طلبت منه العودة للقيام بالدوري الدفاعي ولكنه قال لي سأسجل هدف التعادل».

المصرى اليوم

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