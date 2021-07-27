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يختتم اليوم الثلاثاء المنتخب الوطنى الأول للرجال لكرة اليد بقيادة المدير الفنى الإسبانى روبرتو جارسيا باروندو المدير الفنى تدريبه استعدادا لمواجهة اليابان غدا الاربعاء في ثالث مبارياتة بالمجموعة الثانية.

ويعقب التدريب الأخير المقرر أن يخوضه المنتخب محاضرة بالفيديو للاعبين لمشاهدة فريق اليابان ودراسة اللاعبين وتحركاتهم وذلك استعدادا لمواجهة منتخب اليابان ويحتل المنتخب الوطنى المركز الثالث بالمجموعة الثانية ولدى الفريق نقطتين من فوز امام البرتغال بنتيجة 37- 31 وهزيمة امام الدنمارك بنتيجة 32- 27 ومتبقى للمنتخب الوطنى ثلاث مواجهات بالمجموعة امام منتخب اليابان غدا الاربعاء الموافق 28 يوليو وامام منتخب السويد يوم الجمعة الموافق 30 يوليو وأمام منتخب البحرين يوم الاحد الموافق 1 اغسطس.

أما المنتخب اليابانى فيحتل المركز الاخير بالمجموعة الثانية بدون نقاط من هزيمتين أمام المنتخب الدنماركى بنتيجة 47- 30 وأمام المنتخب السويدى بنتيجة 28- 26 .

ومتبقى للفريق اليابانى ثلاث مباريات بالمجموعة أمام منتخب مصر الوطنى غدا الاربعاء الموافق 28 يوليو وأمام منتخب البحرين يوم الجمعة الموافق 30 يوليو وأمام منتخب البرتغال يوم الاحد الموافق 1 اغسطس.

وطبقا لنظام الاولمبياد تضم كل مجموعة من المجموعتين 6 منتخبات وفي نهاية مباريات كل مجموعة يصعد أول 4 منتخبات في الترتيب النهائى من المجموعة الأولى والمجموعة الثانية إلى دور الثمانية.

وتضم قائمة أسماء بعثة منتخبنا الوطنى المصرى في اولمبياد طوكيو رئيس بعثة المنتخب الوطنى المصرى في اولمبياد طوكيو كابتن ايمن صلاح عضو مجلس ادارة الاتحاد المصرى لكرة اليد والجهاز الفنى لمنتخبنا الوطنى المصرى بقيادة روبرتو جارسيا باروندو المدير الفني- أنطونيو يورينتي مدرب مساعد- فينيو لوزرت مدرب حراس المرمى- دكتور محمد شوقى طبيب المنتخب- كابتن نور ابو زيد مدير المنتخب. وتضم قائمة اللاعبين: كريم هنداوى- محمد عصام الطيار- محمد على- عمر الوكيل «بكار»- يحيى الدرع- على زين- حسن وليد قداح- احمد هشام «دودو»- سيف الدرع- يحيى خالد- أحمد الأحمر- محمد هشام سند- إبراهيم المصرى- محمد ممدوح هاشم- وسام سامى نوار- أحمد عادل.