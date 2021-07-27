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تعرف على منافسات البعثة المصرية الأربعاء في أوليمبياد طوكيو

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تعرف على منافسات البعثة المصرية الأربعاء في أوليمبياد طوكيو تعرف على منافسات البعثة المصرية الأربعاء في أوليمبياد طوكيو

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تواصل البعثة المصرية المشاركة في دورة الألعاب الأوليمبية منافساتها وسط آمال في الحصول على ميدالية جديدة بعد نجاح الثنائى هداية ملاك وسيف عيسى في الحصول على ميداليتين برونزيتين في منافسات التايكوندو وستكون البعثة المصرية على موعد مع جولات جديدة غدا الأربعاء 28 يوليو 2021 نستعرضها في التقرير التالى .

2:00 فجرا (رماية) حفرة- ماجي عشماوي تمهيدي سيدات.

2:50 فجرا (رماية) حفرة- أحمد زاهر وعبدالعزيز محيلبة تمهيدي فردي رجال.

3:00 فجرا (تنس طاولة) ربع نهائي فردي الرجال والسيدات حال التأهل.

3:00 فجرا (سلاح) فرق السابر- × اليابان ربع النهائي «تستكمل باقي المنافسات في نفس اليوم حال التأهل».

4:27 فجرا (القوس والسهم) أمل أدم × الكورية الجنوبية مينهي يانج- دور 64 فردي السيدات.

7:27 صباحا (ملاكمة) عبدالرحمن عرابي- دور 16

7:15 صباحا (كرة يد) مصر × اليابان.

12:07 صباحا (سباحة) فريدة عثمان- 100م حرة تصفيات.

1:00 ظهرا (كرة قدم) مصر × أستراليا.

الخميس 29 يوليو

2:00 فجرا (رماية) حفرة- ماجي عشماوي تمهيدي.

2:50 فجرا (رماية) حفرة عبدالعزيز محيلبة وأحمد زاهر تمهيدي.

3:30 فجرا (سباحة) مروان القماش 800م حرة- نهائي «حال التأهل».

3:50 فجرا (سلاح الشيش)- مصر × الاتحاد الروسي- ربع نهائي السيدات «حال التأهل تستكمل المنافسات في نفس اليوم».

4:00 فجرا (جودو) رمضان درويش- دور الـ32 «حال التأهل تستكمل المنافسات في نفس اليوم».

11:51 صباحا (ملاكمة) يسري رزق الله- دور 16 حال التأهل.

7:30 صباحا (رماية) حفرة ماجي عشماوي نهائي.

8:30 صباحا (رماية) حفرة عبدالعزيز محيلبة وزاهر نهائي.

12:52 ظهرا (سباحة) يوسف رمضان 100م فراشة- تمهيدي.

المصرى اليوم

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