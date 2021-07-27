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مستشفى الجامعة الأميركية ببيروت تغلق الاثنين: المحروقات أو يموت المئات
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الأحد 15 أغسطس 2021 06:27 مساءً
ملك الأردن والرئيس الفلسطيني يبحثان جهود دفع عملية السلام
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الأحد 15 أغسطس 2021 06:25 مساءً
جامعة الطائف تدخل تصنيف شنغهاي للمرة الأولى.. وتحل رابعًا بين الجامعات السعودية
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الأحد 15 أغسطس 2021 06:25 مساءً
"أمانة وقف الملك عبدالعزيز للعين العزيزية" تدشن بازان ومواضئ الواجهة البحرية بجدة
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الأحد 15 أغسطس 2021 06:25 مساءً
اندلاع حريق في غابات غرب القدس
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الأحد 15 أغسطس 2021 06:25 مساءً
التوقيت الأسرع يخطف "الهبوب" بـ 1.7 مليون ريال
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الأحد 15 أغسطس 2021 06:25 مساءً
هجن العاصفة تُحكم سيطرتها على منافسات ثامن أيام مهرجان ولي العهد للهجن 3
-
الأحد 15 أغسطس 2021 06:25 مساءً
٧٨.٢٦% نسبة النجاح في بكالوريوس السياحة والفنادق بجامعة قناة السويس
-
الأحد 15 أغسطس 2021 06:19 مساءً
الجيزة : حملات إزالة الباعة الجائلين ورفع 54 حالة إشغال
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الأحد 15 أغسطس 2021 06:19 مساءً
مكتبة الإسكندرية تكمل استعدادات افتتاح معرضها للكتاب غدا
-
الأحد 15 أغسطس 2021 06:18 مساءً
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اقوي مراجعات ليلة الامتحان للثانوية العامة في الديناميكا
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فيديو اليوم السابع
الثلاثاء 27 يوليو 2021 02:42 مساءً
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