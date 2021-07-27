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التعاون الإسلامي : نتابع باهتمام المستجدات السياسية في تونس

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التعاون الإسلامي : نتابع باهتمام المستجدات السياسية في تونس التعاون الإسلامي : نتابع باهتمام المستجدات السياسية في تونس

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أكدت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي أنها تتابع ببالغ الاهتمام المستجدات السياسية الراهنة في الجمهورية التونسية.

وذكر بيان للمنظمة أنه من منطلق حرص منظمة التعاون الإسلامي على دعم استقرار الجمهورية التونسية وأمنها وكل ما يكفل الحفاظ على مصالحها العليا، أعرب الأمين العام للمنظمة الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين عن أمله في أن تتمكن الجمهورية التونسية من تجاوز هذه المرحلة الدقيقة في كنف الهدوء، بما يستجيب لتطلعات الشعب التونسي ويرسخ قيم السلم والأمن ويضمن مقومات التنمية والازدهار والرفاه.

كما أكد الأمين العام للمنظمة حرصه على أمن واستقرار الجمهورية التونسية ودعم كل جهد ممكن لتحقيق هذا الهدف.

المصرى اليوم

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