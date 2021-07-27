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النقض تقضي بعدم قبول طعن البرلماني السابق محمد فؤاد على نتيجة انتخابات 2020

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النقض تقضي بعدم قبول طعن البرلماني السابق محمد فؤاد على نتيجة انتخابات 2020 النقض تقضي بعدم قبول طعن البرلماني السابق محمد فؤاد على نتيجة انتخابات 2020

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قضت محكمة النقض برئاسة المستشار عادل الكناني، اليوم الثلاثاء، بعدم قبول طعن البرلماني السابق محمد فؤاد، على نتيجة دائرة العمرانية بالجيزة في انتخابات مجلس النواب 2020.

واستندت المحكمة في حكمها النهائي البات إلى عدم اتباع النائب السابق للإجراءات القانونية الصحيحة بعدم تقدمه بتظلم إلى اللجنة العامة بشأن الأسباب التي ساقها في طعنه والمتعلقة بعمليتي الفرز والاقتراع.

وأضافت أن المادة 54 من القرار بقانون رقم 45 لسنة 2014 بشأن تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، نصت على أن لذوي الشأن التظلم من أي إجراء من إجراءات الاقتراع أو الفرز في الانتخابات، ويقدم التظلم مشفوعا بالمستندات إلى اللجنة العامة المختصة أثناء الاقتراع أو الفرز في موعد أقصاه 24 ساعة بعد إعلان اللجنة العامة للحصر العددي للأصوات في الدائرة.

المصرى اليوم

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