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أثناء استضافة الأولمبياد.. طوكيو تسجل أعلى معدل يومي للإصابات بفيروس كورونا

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أثناء استضافة الأولمبياد.. طوكيو تسجل أعلى معدل يومي للإصابات بفيروس كورونا أثناء استضافة الأولمبياد.. طوكيو تسجل أعلى معدل يومي للإصابات بفيروس كورونا

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أعلنت السلطات الصحية في طوكيو عن تسجيل مستوى قياسي بمعدل الإصابات اليومية بلغ أكثر من 2800 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وجاء في بيان السلطات الصحية في طوكيو، اليوم الثلاثاء: «تم تسجيل 2848 إصابة جديدة بفيروس كورونا كمستوى قياسي للإصابات اليومية، مع انتشار العدوى في المدينة المضيفة للأولمبياد.

وسجلت العاصمة اليابانية طوكيو، يوم الأحد، 1763 إصابة جديدة بفيروس كورونا، في ثالث أيام دورة الألعاب الأولمبية التي كان من المقرر إقامتها العام الماضي وتأجلت بسبب جائحة كورونا.

كما سجلت السلطات الصحية إصابات بفيروس كورونا بين أعضاء الوفود المشاركة في أولمبياد طوكيو تجاوزت 100 حالة.

وتشهد النسخة الحالية من الألعاب الأولمبية، مشاركة 206 بعثات (205 بلدان وفريق اللاجئين)، وستجري المسابقات في ملاعب دون جمهور، بينما يخضع عشرات آلاف المشاركين، بمن فيهم الصحفيون القادمون من الخارج لقيود صحية مشددة.

وتسجل العاصمة اليابانية أعدادا متزايدة من الإصابات بكورونا إذ أعلنت فيها حالة طوارئ طبية منذ الاثنين الماضي، وتستمر حتى 22 أغسطس.

المصرى اليوم

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