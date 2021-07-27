محادثات مرئية مع الشباب .حيثيات المشدد لـ«مودة الادهم»و«حنين حسام» بـ«الاتجار بالبشر»

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أودعت محكمة جنايات القاهرة ،حيثيات حكمها على الحكم الصادر بمعاقبة حنين حسام بالسجن المشدد ١٠ سنوات وتغريمها ٢٠٠ ألف جنيه، ومعاقبة مودة الأدهم، و٣ آخرين حضوريا بالسجن المشدد ٦ سنوات وتغريم كلا منهم ٢٠٠ ألف جنيه، في اتهامهم بـ«الاتجار بالبشر» والتى قالت المحكمة في حيثياتها ان المتهمين حصلوا على منفعة مادية نتيجة التحريض على الفسق والاغراء والدعارة ،والالتقاء بالشباب عبر محادثات مرئية وإنشاء صداقات خلال فترة العزل المنزلي.

جلسة النطق بالحكم على مودة الأدهم و حنين حسام في قضية «الإتجار بالبشر» - صورة أرشيفية

وذكرت الحيثيات التي اودعتها المحكمة برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، وعضوية المستشارين أيمن عبدالخالق راشد، ومحمد أحمد صبري، ان المتهمة الثانية مودة فتحى رشاد الشهيرة ب«مودة الادهم»بما لها هي الاخر التاثير على الفتيات باستقطابهن بإطلاق فيديوهات على تطبيق «لايكى»وإجراء محادثات أو الظهور بالبث المباشر وصولا لاستغلالهم في تحقيق منافع مادية ،كما قامت المتهمة بتصوير نفسها في الطريق العام مرتديه ملابس خادشة للحياء للاغراء واستقطاب الفتيات بما يتيح لها الحصول على نسبة عالية من المشاهدات على تطبيق «لايكى»وأوضحت الحيثيات ان المتهمة مودة الادهم ما استغلت الطفلين «ساندى»و«ياسين» وتصويرهما في مقاطع رقص وتعريض حياتهما للخطر ونشر الفيديوهات على حسابها لزيادة المشاهدة ومن ثم الربح .وجهت النيابة للمتهمتين تهم الاعتداء على قيم ومبادئ الأسرة المصرية والمجتمع، والاشتراك مع آخرين في استدراج الفتيات واستغلالهن عبر البث المباشر، وارتكاب جريمة الاتجار بالبشر، وتلقي تحويلات بنكية من إدارة التطبيق مقابل ما حققته من مشاهدة ونشر فيديوهات تحرض على الفسق لزيادة نسبة المتابعين لها، والعضوية بمجموعة «واتس آب» لتلقي تكليفات استغلال الفتيات، فضلًا عن تشجيع الفتيات المراهقات على بث فيديوهات مشابهة، والهروب من العدالة ومحاولة التخفي وتشفير هاتفيهما وحساباتهما.