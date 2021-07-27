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الاتحاد العام التونسي للشغل: حل الأزمة يتمثل في تشكيل حكومة كفاءات

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الاتحاد العام التونسي للشغل: حل الأزمة يتمثل في تشكيل حكومة كفاءات الاتحاد العام التونسي للشغل: حل الأزمة يتمثل في تشكيل حكومة كفاءات

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قال ‏الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي، إن الحل العاجل للخروج من الأزمة يتمثل في إعادة السير العادي لآلية العمل في الدولة وإنهاء الخطر الداهم وتشكيل حكومة كفاءات، بحسب اليوم، الثلاثاء.

وكان الرئيس التونسي قيس سعيد، أقال رئيس الوزراء هشام المشيشي وجمّد عمل البرلمان لمدة 30 يوما، ورفع الحصانة عن النواب، في ضوء احتجاجات جماهيرية.

يأتي ذلك بعدما أثارت حركة النهضة التونسية، الذراع السياسية لجماعة «الإخوان المسلمين»، حالة من الجدل الواسع على مدار الأيام الماضية، بعد أن تقدمت بمقترح قانون للبرلمان يهدف إلى تقليص صلاحيات الرئيس، وفيما يصف بعض التونسيين مطالب النهضة بكونها محاولة للانقلاب على الرئيس، يصف مناصري النهضة قرار قيس سعيد بالقرار الانقلابي.

ويتعلق مقترح القانون الجديد الذي طرحه حزب النهضة بتعديل القانون الانتخابي الحالي، الذي ينص على منح صلاحيات للرئيس فيما يخص الدعوة إلى الانتخابات أو الاستفتاء.

ويدعو مقترح التعديل إلى تحويل صلاحية الدعوة للانتخابات أو للاستفتاء، من رئيس الجمهورية إلى رئيس .

وتمتد الأزمة بين حركة الإخوان والرئيس التونسي على منذ عام تقريبا، بسبب صراع على الصلاحيات، فيما تشتد حالة الاحتقان السياسي بالبلاد بين الأحزاب المدنية والنهضة.

المصرى اليوم

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