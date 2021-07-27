للاستيلاء على الدعم .. ضبط 136 بطاقة تموينية بحوزة مالك مخبز في البحيرة

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واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، اليوم الثلاثاء، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع.

أسفرت تلك الحملات عن ضبط 1325 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة، أبرزها ضبط 136 بطاقة تموينية ذكية خاصة بالمواطنين تم تجميعها للاستيلاء على الدعم المقرر لها، بحوزة مالك مخبز بلدي بمحافظة البحيرة.

وضبط 1.5 طن سكر تمويني و204 عبوات زيت تمويني مخصص ربطاً على البطاقات التموينية تم تجميعها وعدم صرفها للمواطنين للاتجار بها في السوق السوداء وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة مالك محل بدال تمويني بمحافظة الجيزة.