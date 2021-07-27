أخبار عاجلة

مستشفى الجامعة الأميركية ببيروت تغلق الاثنين: المحروقات أو يموت المئات -
ملك الأردن والرئيس الفلسطيني يبحثان جهود دفع عملية السلام -
جامعة الطائف تدخل تصنيف شنغهاي للمرة الأولى.. وتحل رابعًا بين الجامعات السعودية -
"أمانة وقف الملك عبدالعزيز للعين العزيزية" تدشن بازان ومواضئ الواجهة البحرية بجدة -
اندلاع حريق في غابات غرب القدس -
التوقيت الأسرع يخطف "الهبوب" بـ 1.7 مليون ريال -
هجن العاصفة تُحكم سيطرتها على منافسات ثامن أيام مهرجان ولي العهد للهجن 3 -
٧٨.٢٦% نسبة النجاح في بكالوريوس السياحة والفنادق بجامعة قناة السويس -
الجيزة : حملات إزالة الباعة الجائلين ورفع 54 حالة إشغال -
مكتبة الإسكندرية تكمل استعدادات افتتاح معرضها للكتاب غدا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

للاستيلاء على الدعم .. ضبط 136 بطاقة تموينية بحوزة مالك مخبز في البحيرة

Print
للاستيلاء على الدعم .. ضبط 136 بطاقة تموينية بحوزة مالك مخبز في البحيرة للاستيلاء على الدعم .. ضبط 136 بطاقة تموينية بحوزة مالك مخبز في البحيرة

اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت الإدارة العامة لشرطة والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، اليوم الثلاثاء، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع.

أسفرت تلك الحملات عن ضبط 1325 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة، أبرزها ضبط 136 بطاقة تموينية ذكية خاصة بالمواطنين تم تجميعها للاستيلاء على الدعم المقرر لها، بحوزة مالك مخبز بلدي بمحافظة البحيرة.

وضبط 1.5 طن سكر تمويني و204 عبوات زيت تمويني مخصص ربطاً على البطاقات التموينية تم تجميعها وعدم صرفها للمواطنين للاتجار بها في السوق السوداء وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة مالك محل بدال تمويني بمحافظة الجيزة.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
تراجع عن قرار رفع الدعم عن المحروقات إلى حين إنجاز البطاقة التموينية

تراجع عن قرار رفع الدعم عن المحروقات إلى حين إنجاز البطاقة التموينية

اتحذفت من بطاقة التموين وعايز تضيف نفسك تانى؟.. اعرف الخطوات الكاملة

اتحذفت من بطاقة التموين وعايز تضيف نفسك تانى؟.. اعرف الخطوات الكاملة

«التموين»: ضبط شركة لتعبئة المياه المعدنية من الحنفية

«التموين»: ضبط شركة لتعبئة المياه المعدنية من الحنفية

التموين: تحرير 86 محضرًا ضد محال تجارية أعلنت عن تخفيضات وهمية

التموين: تحرير 86 محضرًا ضد محال تجارية أعلنت عن تخفيضات وهمية