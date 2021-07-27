حمزة العيلي يصف بطل مسرحية «ديجافو» بـ«الاكسلانس»

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وصف الفنان حمزة العيلي، بطل مسرحية «ديجافو»، والتي تعرض يوميًا على مسرح الهناجر في دار الأوبرا الفنان أحمد السلكاوي بـ«الإكسلانس»، مشيرًا إلى أنه مدرسة في التمثيل يتعلم منها فنيًأ وإنسانيًا وصاحب تاريخ إبداعي.

وأضاف «حمزة» عبر «فيس بوك» في وصفه للفنان أحمد السلكاوي والذي يشاركه عرض مسرحية «ديجافو»: «موهبة شاملة لكل أطياف التمثيل صاحب كاريزما وطلة لها هيبة، نجم كبير كل من يراه يستمتع تعالو شوفوه في الدي چاڤو، الثلاثاء والأربعاء على مسرح الهناجر الساعة ٨ يبدأ العرض تعالو بدري عشان هيكون زحام شديد، العرض إعداد وإخراج أحمد فؤاد».