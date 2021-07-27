«تعليم القليوبية» تعلن مواعيد امتحانات الدور الثاني لصفوف النقل (تفاصيل)

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أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية مواعيد إمتحانات الدور الثاني للعام الدراسي 2020 – 2021 لصفوف النقل وشهادة إتمام الدراسة لمرحلة التعليم الأساسي.

كشفت المذكرة التي أعدها الدكتور ياسر محمود، وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، وتم عرضها وإعتمادها من محافظ القليوبية اللواء عبدالحميد الهجان اليوم أنه تقرر أن تكون امتحانات الشهادة الإعدادية الدور الثاني 2021 القليوبية للتعليم الأساسي العام والرياضي في المدة من 11 إلى 17 أغسطس لمدة 6 أيام. والإعدادية المهنية 2021 للتعليم الأساسي المهني في الفترة من 5 إلى 11 أغسطس لمدة 6 أيام.

اوضحت مديرية التربية والتعليم في بيان لها إنه من المقرر ان تنطلق امتحانات الدور الثاني لكافة المراحل والصفوف يوم 4 أغسطس المقبل كالتالي:-

الصف الرابع الابتدائي عام وتعليم مجتمعي وصم ومكفوفين وتجريبي من 7 إلى 10 أغسطس المقبل لمدة 4 ايام

الصف الخامس الابتدائي من 7 إلى 10 أغسطس المقبل لمدة 4 أيام

الصف السادس الابتدائي من 7 إلى 10 أغسطس المقبل لمدة 4 أيام

النقل الأول الإعدادي العام والرياضي والصم والمكفوفين والنقل الثاني الإعدادي من 7 إلى 10 أغسطس لمدة 4 أيام.

النقل الإعدادي المهني من 14 إلى 18 أغسطس لمدة 5 أيام

النقل الثانوي الفني للصم من 7 أغسطس إلى 14 أغسطس لمدة 7 أيام

النقل بمدارس الخط العربي من 7 أغسطس إلى 17 أغسطس لمدة 10 أيام