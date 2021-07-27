محمود الورواري يناقش كتابه الجديد «جراح الروح» في القنصلية الفرنسية

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يناقش الإعلامي والأديب محمود الورواري في القنصلية الفرنسية أحدث مؤلفاته «جراح الروح»، وذلك بالتزامن مع افتتاح الدورة الـ 52 من معرض القاهرة الدولى للكتاب، يوم السبت المقبل في تمام الساعة الخامسة مساءا.

ويأتى على غلاف الرواية «جراح الروح» استكمال لرصد حركة الأنفس المتعبة لجيل ما بعد أحداث الربيع العربى 2011، وهى امتداد لرواية سابقة بعنوان «حالة سقوط» تتبعت تشظى جيل امتد من منتصف الثمانينات حتى ما بعد احتلال العراق 2003، وكما تحطمت أحلام اللآباء أسفل سطوة الأنظمة السياسية فأن أحلام الأبناء أحرقتها نيران التنظيمات الإسلامية المتشددة بعد 2011، يعود البطل إلى القاهرة لينتهى غربة امتدت لخمسة وعشرين عاما. هناك يلتقى أبناء أصدقائه الذين كانوا أبطال حكاية الآباء في رواية «حالة سقوط» يبدأ في رصد حياتهم غبر تصاعد درامى سلس ومتماسك يجعلك جزءا من سخونة هذه الأحداث في لغة تخاطب الروح أكثر. رواية جراح الروح ومن أجواء الرواية في المستشفى ارتاح «مالك» على سرير وأنت على سرير مقابل، وبينكما الضابط بعد أن فتح دفاتره وراح يسجل اعترافات مالك بالقتل: نعم قتلت أحمد الشافعى لأنه هو الذي قتل صديقى أنس ابن الشيخ العرابى. ابتسمت للعبة الأسماء، وأنت ترى الأئمة الكبار يتصارعون أمام عينيك «مالك يتقل الشافعى لأن الشافعى قتل أنس».

يذكر أن محمود الوروارى كاتب وروائى وإعلامي، صدر له العديد من الكتب منها روايات «حالة سقوط، اجتياح، واختزال في المسافة والسفر»، فضلا عن مسرحية «الخفافيش»، ومسرحية «وجع الأمكنة»، كما قدم برامج مختلفة على عدد من الفضائيات. كما قدم الورواري، كتاب بعنوان «سلفيو مصر»، الذي صدر عام 2019 عن الدار المصرية اللبنانية، وتناول فيه، تاريخ الحركة السلفية في مصر منذ نشأتها في 1850، وحتى وقتنا الراهن، عارضا للفكر السلفي، وكيف توغل في العقول المصرية وكيف انتشر؟ حيث ركز الكتاب على فترة السبعينيات من القرن الماضي، كونها الفترة التي تمخضت عن مجموعة من التيارات.