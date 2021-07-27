أخبار عاجلة

٧٨.٢٦% نسبة النجاح في بكالوريوس السياحة والفنادق بجامعة قناة السويس -
الجيزة : حملات إزالة الباعة الجائلين ورفع 54 حالة إشغال -
مكتبة الإسكندرية تكمل استعدادات افتتاح معرضها للكتاب غدا -
رئيس مدينة بيلا يتابع تطعيمات المسافرين للخارج -
حلف الأطلسي يعلن الإبقاء على وجوده الدبلوماسي في كابول رغم تقدم طالبان -
كرزاي يعلن رسميا تشكيل مجلس تنسيقي لضمان نقل السلطة في أفغانستان سلميا -
مستشفى كابول: إصابة أكثر من 40 في اشتباكات على مشارف العاصمة ونقلهم للعلاج -
"بر الشرائع".. 214 ألف ريال مساعدات مالية لسد احتياجات الأيتام والأرامل خلال يوليو -
"الإحصاء": ارتفاع أسعار الجملة بنسبة 11% في يوليو 2021 بالمملكة -
متحدث "الصحة": الاكتفاء بجرعة واحدة من اللقاح لا يكفي للتصدي لمتحور دلتا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"الغذاء والدواء": تناول خل التفاح قبل وبعد الوجبات لا يفيد الجهاز الهضمي

Print
"الغذاء والدواء": تناول خل التفاح قبل وبعد الوجبات لا يفيد الجهاز الهضمي "الغذاء والدواء": تناول خل التفاح قبل وبعد الوجبات لا يفيد الجهاز الهضمي
نفت صحة الادعاءات التي روّج لها أحد الأشخاص عبر مقطع متداول

أكدت الهيئة العامة للغذاء والدواء أنه ‏لا صحة للادعاءات بأن تناول خل التفاح قبل وبعد الوجبات مفيد للجهاز الهضمي ويعزز إفراز العصارة الهضمية.

وقالت "الهيئة" عبر حسابها على تويتر: خل التفاح هو عبارة عن خل يتم إنتاجه عن طريق عملية تخمير سكر التفاح إلى حمض الخليك أو حمض الأسيتيك والذي يستخدم بشكل كبير في تحضير الأطعمة والأطباق.

وأضافت: وفقاً للدراسات العلمية والبيانات المتاحة فإنه لا يوجد أدلة علمية كافية تدعم بأن تناول حمض الخليك المتواجد بخل التفاح معزز لإفراز العمارة الهضمية للأفراد الأصحاء، والمصابين باضطرابات القولون، والمصابين بنقص حمض المعدة، كما أنه لا ينصح بتناول خل التفاح للمرضى المصابين بالقرح الهضمية نظراً لدرجة حموضة خل التفاح والتي قد تضر بجدران المعدة والأمعاء، لذا لا يوجد أي صحة للادعاءات التي تم ذكرها في المقطع المتداول.

وكان شخص قد ظهر بمقطع فيديو يدعي أن تناول خل التفاح قبل وبعد الوجبات مفيد للجهاز الهضمي ويعزز من إفراز العصارة الهضمية وذلك يعود إلى درجة حموضة خل التفاح.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
أول مكرر الثانوية الأزهرية: «نفسي أحصل على منحة للجامعة الأمريكية» (فيديو)

أول مكرر الثانوية الأزهرية: «نفسي أحصل على منحة للجامعة الأمريكية» (فيديو)

أول الثانوية الأزهرية بالدقهلية: «كتبت على جدران غرفتي 100%.. وربنا حقق لي حلمي» (فيديو)

أول الثانوية الأزهرية بالدقهلية: «كتبت على جدران غرفتي 100%.. وربنا حقق لي حلمي» (فيديو)

بالفيديو.. مصري يفاجئ السيسي برأيه والرئيس يردّ: "هذا عيب"

بالفيديو.. مصري يفاجئ السيسي برأيه والرئيس يردّ: "هذا عيب"

لحظة إشعال الأهالي النار في منزل صاحب الصهريج المتسبب بانفجار عكار بلبنان (فيديو)

لحظة إشعال الأهالي النار في منزل صاحب الصهريج المتسبب بانفجار عكار بلبنان (فيديو)