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٧٨.٢٦% نسبة النجاح في بكالوريوس السياحة والفنادق بجامعة قناة السويس
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الأحد 15 أغسطس 2021 06:19 مساءً
الجيزة : حملات إزالة الباعة الجائلين ورفع 54 حالة إشغال
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الأحد 15 أغسطس 2021 06:19 مساءً
مكتبة الإسكندرية تكمل استعدادات افتتاح معرضها للكتاب غدا
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الأحد 15 أغسطس 2021 06:18 مساءً
رئيس مدينة بيلا يتابع تطعيمات المسافرين للخارج
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الأحد 15 أغسطس 2021 06:18 مساءً
حلف الأطلسي يعلن الإبقاء على وجوده الدبلوماسي في كابول رغم تقدم طالبان
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الأحد 15 أغسطس 2021 06:18 مساءً
كرزاي يعلن رسميا تشكيل مجلس تنسيقي لضمان نقل السلطة في أفغانستان سلميا
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الأحد 15 أغسطس 2021 06:18 مساءً
مستشفى كابول: إصابة أكثر من 40 في اشتباكات على مشارف العاصمة ونقلهم للعلاج
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الأحد 15 أغسطس 2021 06:18 مساءً
"بر الشرائع".. 214 ألف ريال مساعدات مالية لسد احتياجات الأيتام والأرامل خلال يوليو
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الأحد 15 أغسطس 2021 06:10 مساءً
"الإحصاء": ارتفاع أسعار الجملة بنسبة 11% في يوليو 2021 بالمملكة
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الأحد 15 أغسطس 2021 06:10 مساءً
متحدث "الصحة": الاكتفاء بجرعة واحدة من اللقاح لا يكفي للتصدي لمتحور دلتا
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الأحد 15 أغسطس 2021 06:10 مساءً
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علم النفس والاجتماع يرسم البهجة على وجوه طلاب الثانوية العامة
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فيديو اليوم السابع
الثلاثاء 27 يوليو 2021 02:27 مساءً
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