أبرزها كبدة وأسماك فاسدة.. ضبط 1325 قضية تموينية متنوعة

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، اليوم الثلاثاء، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع.

أسفرت تلك الحملات عن ضبط 1325 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة، أبرزها ضبط 3،95 طن كبدة مُجمدة وأسماك ماكريل غير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة المدير المسؤول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بدون ترخيص بمحافظة القاهرة.

وضبط 1،65 طن مصنعات لحوم يشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، بحوزة المدير المسؤول عن شركة لتجارة السلع الغذائية بمحافظة الجيزة، وضبط 2,9 طن سكر حر وأرز أبيض ومكرونة بدون مستندات ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، بحوزة المدير المسؤول عن مخزن تابع لشركة لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص بمحافظة الجيزة.

وضبط 6 طن ملح سياحات غير صالح للاستهلاك الآدمي ومخصص للأغراض الصناعية ومحظور استخدامه في الأغراض الغذائية، بحوزة مالك مطحن لتعبئة ملح الطعام بدون ترخيص بمحافظة الغربية، وضبط 136 بطاقة تموينية ذكية خاصة بالمواطنين تم تجميعها للاستيلاء على الدعم المقرر لها، بحوزة مالك مخبز بلدي بمحافظة البحيرة.

وضبط 1،5 طن سكر تمويني و204 عبوات زيت تمويني مخصص ربطاً على البطاقات التموينية تم تجميعها وعدم صرفها للمواطنين للاتجار بها في السوق السوداء وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة مالك محل بدال تمويني بمحافظة الجيزة.

وضبط 26،720 قطعة مستلزمات طبية بدون مستندات مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات القياسية، بحوزة مالك شركة لتجارة المستلزمات الطبية بدون ترخيص بمحافظة القاهرة.

وضبط 2 طن صابون سائل معبأ داخل عبوات مدون عليها علامة تجارية غير مسجلة وغير مطابق للمواصفات القياسية وذات الأثر بالغ الضرر على الصحة العامة، بحوزة مالك مصنع للمنظفات الصناعية بدون ترخيص بمحافظة الغربية.