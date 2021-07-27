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ألقت السلطات السعودية القبض على أصحاب حسابات بمواقع التواصل الاجتماعي، بتهمة نشر «إعلانات زواج» تمس بكرامة المرأة السعودية، وتسيء لرابطة الزوجية التي يصونها النظام والشرع، حسبما أورده بيان لمركز الرصد النيابي، الثلاثاء.

وذكر مركز الرصد النيابي السعودي في وقت سابق أنه رصد مجموعة من الحسابات عبر مواقع التواصل الاجتنماعي بعدما تناولت عرض محتوى وصور افتراضية وأوصاف تمس القيم الدينية والآداب العامة، بحسب صحيفة «الرياض» السعودية.

واستدعت النيابة العامة السعودية أصحاب تلك الحسابات، وبدأت دائرة التحقيق في قضايا الجرائم المعلوماتية التابعة لها معهم، ووجهت لهم تهمة إعداد وإرسال ما من شأنه المساس بالقيم الدينية والآداب العامة.