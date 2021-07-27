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بطلة ما وراء الطبيعة «أم بسنت» تحقق حلمها بعد 30 سنة: «أول دفعة فنون مسرحية»

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بطلة ما وراء الطبيعة «أم بسنت» تحقق حلمها بعد 30 سنة: «أول دفعة فنون مسرحية» بطلة ما وراء الطبيعة «أم بسنت» تحقق حلمها بعد 30 سنة: «أول دفعة فنون مسرحية»

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قال النجمة سماء إبراهيم، الشهيرة بدور «أم بسنت»، إنها حققت حلمها بتخرجها من المعهد العالي للفنون المسرحية قسم التمثيل والاخراج، مشيرة إلى أن حلمها تحقق بعد 30 سنة.

وأضافت سماء إبراهيم، والتي قدمت بطولة مسلسل «ما وراء الطبيعة»: «الحمد لله، بعد ٣٠ سنة حلمي الخاص جدا بيتحقق، امتياز أول الدفعة شهادة علمية رسمية جديدة بكالوريوس المعهد العالي للفنون المسرحية قسم التمثيل والاخراج بتقدير امتياز أول الدفعة».

وتابعت: «بعد ٣ دراسات سابقة اولهم كانت بكالوريوس الفنون الجميلة جامعة الاسكندرية وثانيهم دبلومة النقد الفني من الاكاديمية والثالثة دبلومة فنون الطفل وتمهيدي ماجستير برضه من الاكاديمة والحالية وهي الحلم الخاص جدا اللي اجلته بعد حصولي على الثانوية العامة بعد وفاة والدي البطل الرياضي الراحل ابراهيم على ابراهيم واللي روح في نفس العام وكان صعب اني اسيب اسكندرية واسرتي في حينها، وتمر الأيام ويفضل الحلم وتفضل أمي تشجعني وسط تفاصيل كتير بجد كرم ربنا عليا كبير جدا الحمد لله الحمد لله».

واختتمت موجهة الشكر: «مدينة بالحياة لامي Rashida Aly ولروح اخي الراحل Aiman Elkhyat، ومدينة بالعرفان لكل من علمني حرفا وساندني طيلة الرحلة، وممتنة لكل زملائي اللي اتعلمت منهم كتير، لو عندك حلم صدقه».

المصرى اليوم

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