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 343 مليون جنيه قيمة اول سندات توريق لسوديك 

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 343 مليون جنيه قيمة اول سندات توريق لسوديك   343 مليون جنيه قيمة اول سندات توريق لسوديك 

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أعلنت شركة سوديك، المدرجة فى البورصة، عن إتمام صفقة الإصدار الأول لسندات التوريق بقيمة 343 مليون جنيه مضمونة بمحفظة أوراق قبض بقيمة 384 مليون جنيه مصرى تمثل قيمة الأقساط المستقبلية الخاصة بعدد 753 وحدة تم تسليمها فى مشروعيها بمنطقة شرق القاهرة، والساحل الشمالى.
وقالت الشركة، فى بيان للبورصة، إنه تمت تغطية سندات التوريق قيمة الاكتتاب لأكثر من مرة، وهو ما يدل على قوة أداء الشركة المالى والتشغيلى.
وأوضحت أنه تم طرح سندات الإصدار على شريحتين، الشريحة A بقيمة 235 مليون جنيه ومدة السندات 13 شهرا وتصنيفها الائتمانى AA+، بمعدل فائدة ثابت للكوبون 9.55% والشريحة B بقيمة 108 ملايين جنيه ومدة السندات 36 شهرا وتصنيفها الائتمانى A، بمعدل فائدة ثابت للكوبون 9.9%. وتم تقييم الشريحتين من قبل شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتمانى وخدمة المستثمرين (MERIS). قامت شركة EFG هيرميس بدور المستشار المالى ومدير ومُرتِب ومروج الإصدار لهذه الصفقة، كما قامت بدور شريك الاكتتاب إلى جانب كل من البنك الأهلى المصرى والبنك التجارى الدولى (CIB) والبنك العربى الإفريقى الدولى وبنك قناة السويس. فى الوقت نفسه، قام مكتب White and Case بدور المستشار القانونى للصفقة، بينما قام مكتب حازم حسن KPMG بدور المراجع المالى للإصدار، ويقوم البنك التجارى الدولى بدور أمين الحفظ.

المصرى اليوم

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