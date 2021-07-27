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أغاني ديزنى وتابلوهات استعراضية على مسرح الجمهورية مساء الخميس

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أغاني ديزنى وتابلوهات استعراضية على مسرح الجمهورية مساء الخميس أغاني ديزنى وتابلوهات استعراضية على مسرح الجمهورية مساء الخميس

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تستضيف فرقة اوبرا القاهرة تحت إشراف مديرها الفنى الدكتورة إيمان مصطفى، الفنانة الشابة مريم طاحون التي تعد أصغر مغنية مصرية في أوبرا فينا بالنمسا خلال الحفلين المقاما بمشاركة اوركسترا الوتريات بقيادة المايسترو محمد وهيدى، عازف البيانو جريج مارتن ويصاحبهما تابلوهات استعراضية لفرقة فرسان الشرق للتراث من تصميم كريمة بدير ومن اخراج الدكتور عبدالله سعد وذلك في الثامنة مساء الخميس والجمعة 29، 30 يوليو على مسرح الجمهورية.

يتضمن البرنامج مختارات من أشهر أغانى ديزنى والمسرحيات الغنائية العالمية منها شبح الاوبرا، الطرق، بإمكاني الرقص طوال الليل، خذنى إلى القمر، تاريخ الحب، النجوم، عالم جديد كليا، لا أستطيع أن أحبها من فيلم الجميلة والوحش، مارى بوبينز تطعم الطيور، دعه يمضي هيركليز يمضى في الافق، انعكاس مولان، انى ارى الضوء، ريبونزل وغيرها.. اداء إيمان مصطفى، رضا الوكيل، منى رفله، وليد كريم، چولي فيظى، مصطفى محمد، جيهان فايد، عماد عادل، جاكلين رفيق، عمرو مدحت، داليا فاروق، الهامي امين، انجي محسن ،عزت غانم، اسامه على ،نورستا المرغني، ابراهيم ناجي، ليلى ابراهيم، تامر توفيق، سلمى الجبالي ،اسامه جمال، نسرين رشدي.

الجدير بالذكر أن فرقة أوبرا القاهرة تكونت رسميا عام 1964 وقدمت العديد من أشهر الأوبرات العالمية، ويضم الريبرتوار الخاص بها أكثر من 32 رواية أوبرالية شهيرة، كما شارك نجومها في عروض ضخمة على أكبر مسارح العالم ونجحت في تكوين قاعدة جماهيرية تهتم بالغناء الأوبرالي باعتباره أحد أرقى أشكال الفنون .

المصرى اليوم

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