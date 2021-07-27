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الكراكة «حسين طنطاوي» تصل قناة السويس استعدادًا للانضمامها لأسطول الهيئة (صور)

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قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، إن الكراكة الجديدة «حسين طنطاوي» أحدث وأكبر كراكات الشرق الأوسط وصلت، فجر الثلاثاء، قناة السويس محمولة على متن سفينة الغطس «Tai An Kou»، قادمة من ميناء روتردام في هولندا.

وأضاف «ربيع» في تصريحات صحفية، الثلاثاء، أن الكراكة متجهة إلى منطقة الانتظار بالبحيرات الكبرى لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتعويم الكراكة وفصلها عن السفينة، استعداداً للانضمامها لأسطول كراكات الهيئة تمهيداً لاحتفالية كبرى لإجراء مراسم رفع العلم المصري عليها.

وتتمتع الكراكة «حسين طنطاوي» بمواصفات متطورة، حيث يبلغ طولها الكلي 147.4 متراً، وعرضها 23 متراً، وغاطسها 5.5 متراً، وإنتاجية تبلغ 3600 متر مكعب من الرمال/ ساعة على طول خط طرد عائم يبلغ 4 كيلو متر، وقدرة كلية 29190 كيلو وات، مع القدرة على التعامل مع كافة أنواع التربة، بما فيها الصخرية، وسيتم اشتراكها في إنجاز مشروع ازدواج وتوسعة وتعميق المجرى الملاحي بمجرد انتهاء تجارب الاستلام من الجانب الهولندي.

الكراكة "حسين طنطاوي" تصل قناة السويس محمولة على سفينة الغطس "Tai An Kou" وذلك استعداداً للانضمامها لأسطول الهيئة تمهيداً لاحتفالية مراسم رفع العلم عليها
الكراكة "حسين طنطاوي" تصل قناة السويس محمولة على سفينة الغطس "Tai An Kou" وذلك استعداداً للانضمامها لأسطول الهيئة تمهيداً لاحتفالية مراسم رفع العلم عليها
الكراكة "حسين طنطاوي" تصل قناة السويس محمولة على سفينة الغطس "Tai An Kou" وذلك استعداداً للانضمامها لأسطول الهيئة تمهيداً لاحتفالية مراسم رفع العلم عليها
الكراكة "حسين طنطاوي" تصل قناة السويس محمولة على سفينة الغطس "Tai An Kou" وذلك استعداداً للانضمامها لأسطول الهيئة تمهيداً لاحتفالية مراسم رفع العلم عليها
الكراكة "حسين طنطاوي" تصل قناة السويس محمولة على سفينة الغطس "Tai An Kou" وذلك استعداداً للانضمامها لأسطول الهيئة تمهيداً لاحتفالية مراسم رفع العلم عليها
الكراكة "حسين طنطاوي" تصل قناة السويس محمولة على سفينة الغطس "Tai An Kou" وذلك استعداداً للانضمامها لأسطول الهيئة تمهيداً لاحتفالية مراسم رفع العلم عليها

المصرى اليوم

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